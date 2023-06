Intersezioni: Valentina Petri ospite venerdì 30

“Bilancio molto positivo già dai primi tre appuntamenti della rassegna INTERSEZIONI, a parlare è Fabio Ponzana, ideatore con Carlo Greco e Paolo Cristina del progetto culturale promosso dalla Cooperativa Sociale 181 (gestore della pasticceria IL MATTARELLO e del SOCIAL COFFEE a Vercelli). “Il tutto è nato, prosegue Ponzana, da un incontro con i ragazzi che dirigono la Cooperativa. Volevamo creare una sorta di punto d'incontro per tutti coloro che in città, e sono parecchi, si dedicano alla cultura attraverso la pubblicazione di libri o, più semplicemente, per mezzo delle loro professioni, in un luogo meno convenzionale del solito e il progetto del Social Coffee di via Laviny sarebbe stato il "contenitore" ideale. Il pubblico ha risposto bene, e questo è significativo. Del resto, il Salone GIOIN o lo stesso dehor del Social Coffee, si prestano in maniera pressoché naturale ad ospitare gli incontri che presento. Siamo partiti con Gian Luca Marino e le sue investigazioni sul mistero per passare il testimone il venerdì successivo a Guido Michelone, che ha coinvolto l'uditorio con la sua ultima pubblicazione sull' Isola di Wight. Il 23 giugno, poi, è stata la volta di Franco Ricciardiello, scrittore di Science Fiction e giallista; con lui abbiamo imparato che la letteratura fantascientifica si sta indirizzando sempre più verso il SOLARPUNK, ovvero la descrizione di un futuro ecosostenibile cui tutti aneliamo”. Ma INTERSEZIONI da settembre in poi non vedrà protagonisti solo scrittori, perché cultura significa anche prevenzione medica, teatro, arte figurativa e plastica, solidarietà sociale.

“Le nostre stesse professioni, continua Ponzana, sono cultura, e il pubblico sembra avere percepito molto bene questo messaggio. Con la Cooperativa Sociale 181 ci eravamo prefissati il mese di giugno come " evento pilota": volevamo, insomma, testare il feedback dei Vercellesi in un mese critico d'inizio estate. La risposta c'è stata, eccome!” L'ultimo appuntamento prima della pausa estiva è fissato per venerdì 30. Presso il Salone GIOIN o direttamente nel dehor del Social Coffee dialogherò, infatti, con Valentina Petri, autrice di due libri molto accattivanti sulle problematiche del Pianeta Scuola. I due volumi, editi da Rizzoli, sono dotati di uno humour inglese molto godibile”. Appuntamento venerdì 30 alle 18,15 al numero 67 di Via Laviny. Al termine della presentazione i presenti potranno fermarsi e gustare il consueto aperitivo del Social Coffee.