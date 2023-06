«Polemica insensata sulle croci di vetta». E Alagna crea il memoriale dei morti in montagna

Riceviamo e pubblichiamo.

In merito a quanto apparso sui giornali negli ultimi giorni, l’amministrazione comunale di Alagna Valsesia legge con stupore la posizione del Club Alpino Italiano e si rammarica che, ancora una volta, il sodalizio abbia dimostrato il suo ormai quasi incolmabile allontanamento dal popolo delle montagne e dagli abitanti delle comunità alpine.

Anacronistica risulta, a nostro parere, la posizione dei portavoce del CAI e non quella delle croci, condivisa pubblicamente nel nome di un’associazione i cui aderenti, ne son certo, si trovano per la stragrande maggioranza ben lontani da questa “visione urbana” delle montagne. Da sempre la gente di montagna si riconosce nel profilo delle proprie vette, e da sempre le montagne sono custodi della cultura dei popoli che le abitano.

Le croci di vetta, come altri simboli religiosi posti sulle sommità delle montagne, fanno parte della nostra cultura e della nostra storia; il nostro impegno per proteggerle e garantirne la permanenza sulle nostre vette sarà incrollabile e permarrà la piena disponibilità della nostra amministrazione a garantire la posa motivata di tali simboli, nel pieno rispetto dell’ambiente e del paesaggio.

Negli ultimi anni ad Alagna è addirittura anche stata individuata una nuova area destinata ad accogliere i memoriali di tutte le persone che hanno perso la vita in montagna, garantendo la possibilità di apporre simboli religiosi e targhe in ricordo dei defunti. L’area, posta nei pressi di Sant’Antonio ai piedi del Rosa sta anche accogliendo targhe memoriali che in precedenza erano posti sulle montagne e che oggi, per volere dei famigliari delle vittime, sono state ricollocate.

Cosa ben diversa dunque da quello che viene scritto sui giornali e secondo cui le nostre guide alpine stanno rimuovendo croci e simboli religiosi dalle vette del Rosa. Al contrario, nel 2020 è stata riposizionata sulla Punta Dufour la storica croce di vetta, proprio su iniziativa e a cura delle guide alpine di Alagna e del Rosa, ad ulteriore dimostrazione di quanto siamo affezionati a questo simbolo di amore, sacrificio e dedizione. https://fb.watch/lo-nrp5DDQ/, spesso utilizzato per assicurare l’arrivo in vetta del compagno di cordata a meta raggiunta.

Mi sia in conclusione consentito chiedere al Presidente dal CAI, persona che gode della mia massima e piena fiducia ed ammirazione e di cui apprezzo molto il chiarimento odierno, di porre maggiore attenzione alla scelta dei propri collaboratori, soprattutto quelli che operano nella comunicazione e nella redazione di articoli su riviste CAI. Sarebbe infatti molto più propizio per l’Associazione che presiede poter contare su collaboratori capaci di parlare all’unisono con i sentimenti dei propri associati che secondo una visione personale (e distorta) delle Montagne.

Le dimissioni di chi ha divulgato questa presa di posizione sarebbero, forse, il miglior segnale del fatto che il CAI è ancora capace di ben rappresentare i suoi soci e quei valori di “montanità” in cui tutti noi ci riconosciamo. Rimanendo a disposizione per ogni necessità, l’occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

Con stima