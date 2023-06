L'olio di CBD aiuta a dormire?

Per molte persone, le nostre vite moderne impegnate hanno creato una serie di problemi di salute, tra cui stress, ansia e depressione. Spesso il sonno è una delle vittime alle due estremità di questo circolo vizioso. Mentre lo stress e altre condizioni di salute possono influire negativamente sul nostro sonno, un sonno insufficiente può creare ulteriori sintomi di ansia, depressione e altri disturbi. Con nessun segno di rallentamento della vita moderna, la CBD potrebbe fornire la risposta?

Prima di rispondere a questa domanda, diamo uno sguardo più da vicino al CBD e a come influisce sul corpo.

Che cos'è il CBD?

Il CBD (o cannabidiolo) è un composto che si trova nella pianta della canapa (Cannabis sativa). È stato usato per millenni per le sue proprietà medicinali, e oggi è il principale ingrediente attivo nei prodotti a base di canapa, come gli oli CBD e le gomme CBD.

A differenza del THC (tetraidrocannabinolo), che è il composto inebriante della cannabis che produce effetti di alterazione mentale, il CBD è un composto non inebriante, il che significa che non vi farà "sballare" ed è sicuro da usare.

Per fare l'olio CBD, il CBD viene estratto dalla pianta di canapa, purificato e poi distillato, prima di essere infuso con un olio vettore (come l'olio MCT organico). Quando l'olio vettore ha assorbito il CBD, è in grado di rilasciarlo nel corpo per un migliore assorbimento - dando all'utente pieno accesso a tutti i potenziali benefici del CBD.

Come influisce il CBD sul corpo?

Il CBD interagisce con il corpo legandosi ad una rete di recettori dei cannabinoidi che, insieme ad alcuni enzimi, formano il sistema endocannabinoide (ECS). Il sistema endocannabinoide fa parte del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e si trova in tutti i mammiferi. Regola alcune parti del corpo per assicurare che l'"omeostasi" o uno stato costante sia mantenuto.

L'ECS comprende due tipi principali di recettori dei cannabinoidi: I recettori CB1, che si trovano principalmente nel cervello e nel sistema nervoso centrale (CNS), e i recettori CB2, presenti principalmente nel sistema immunitario. Una volta che questo vasto sistema intrinseco di recettori viene stimolato, essi assistono il corpo nella produzione di sostanze chimiche chiamate endocannabinoidi, che giocano un ruolo importante nella regolazione delle funzioni vitali quotidiane, tra cui il sonno, l'umore, il dolore, la memoria e l'appetito.

Il CBD può aiutare a dormire?

Mentre la ricerca sugli usi del CBD è ancora limitata, ci sono diversi studi che suggeriscono che può migliorare i sintomi di vari problemi di salute, tra cui il dolore cronico, l'ansia, l'insonnia e l'infiammazione.

Quindi, mentre alcuni studi suggeriscono che il CBD può aiutare a sostenere il sonno, sono necessarie molte più ricerche. Prima di esaminare alcuni di questi studi iniziali, diamo uno sguardo più da vicino alle cause e ai sintomi di uno dei più comuni disturbi del sonno: l'insonnia.

Che cos'è l'insonnia?

L'insonnia è un disturbo del sonno che può rendere difficile alle persone addormentarsi o rimanere addormentate. I sintomi comuni includono:

Problemi ad addormentarsi

Svegliarsi durante la notte

Svegliarsi troppo presto

Scarsa qualità del sonno

Sentirsi stanchi o sonnolenti il giorno dopo

Si sente ansioso o depresso

Imparare a concentrarsi o a ricordare

Quali sono le cause dell'insonnia? Ci sono molti fattori che possono influenzare negativamente il sonno, tra cui:

Condizioni mediche, come il dolore cronico, il diabete e l'asma

Problemi di salute mentale, come ansia e depressione

Disturbi del sonno, come la sindrome delle gambe senza riposo e l'apnea notturna

Farmaci

Alcol, caffeina e nicotina

Uso dello schermo prima di dormire

Fattori ambientali, come il rumore o un letto scomodo

Cosa dice la ricerca?

Uno studio condotto nel 2019 ha indagato se il CBD potesse migliorare il sonno e ridurre l'ansia. I ricercatori hanno chiesto a 72 adulti che soffrono di ansia e di sonno scarso di completare valutazioni sull'ansia e sul sonno all'inizio dello studio e alla sua fine dopo un mese. Durante questo periodo, ai partecipanti sono stati dati 25 mg di CBD in forma di capsule da prendere ogni giorno. Quelli che avevano maggiori disturbi del sonno prendevano la dose la sera, mentre i partecipanti con l'ansia come disturbo predominante prendevano il CBD al mattino.

Dopo il primo mese, i punteggi del sonno sono migliorati nel 66% dei partecipanti, il che indicava meno problemi di sonno, e i punteggi dell'ansia sono diminuiti nel 79% dei casi. Questi risultati suggerirebbero che il CBD può avere un effetto positivo sia sul sonno che sull'ansia, e sono incoraggianti per gli individui che sono curiosi di sapere se il CBD potrebbe funzionare anche per loro.

Mentre altri studi devono essere eseguiti, ulteriori ricerche sembrano anche sostenere la teoria che il CBD possa aiutare con problemi di sonno come l'insonnia. Uno studio pubblicato nel 2018 ha monitorato 490 persone con insonnia per un periodo di due anni tra giugno 2016 e maggio 2018. Ai partecipanti è stato chiesto di valutare i loro sintomi di insonnia su una scala da 1 a 10, dove 10 era il più grave. All'inizio dello studio, i sintomi avevano un punteggio medio di 6,6. Dopo ogni volta che i partecipanti hanno assunto il CBD, hanno valutato i loro sintomi in media a 2,2, mostrando un miglioramento di 4,5 punti. Ancora una volta, questi risultati supportano la teoria che i cannabinoidi, e soprattutto il CBD, possono aiutare a migliorare i sintomi di un sonno povero e dell'insonnia.