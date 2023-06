Dal nuovo corso Avogadro alle piazze: a caccia di fondi per una città più verde

Il Comune aderisce al bando regionale per la "Riforestazione urbana" e presenta un progetto da circa 370.000 euro per mettere a dimora 497 piante. Essenze che, in alcuni casi, andranno a integrare il verde esistente in città, e in altri porteranno alla creazione di nuove alberate tra le quali quella sul tratto di corso Avogadro di Quaregna da realizzare dopo l'abbattimento del cavalcaferrovia.

Tra le zone che candidate all'intervento, oltre a corso Avogadro, ci sono piazza Roma, piazza Antico Ospedale, piazza Solferino, paizza Pajetta. E ancora via Derna, via Oldoni, via Chivasso, via Fornace Sandri, ma anche alcune aree di pertinenza di scuola materne ed elementari.

Varia la tipologia di piante che si prevede di mettere a dimora: si va da 104 liquidambar e 184 aceri campestri sul futuro corso Avogadro, 32 peri da fiore in piazza Roma, 69 aceri campestri in via Fornace Sandri, frassini, bagolari e ciliegi da fiore: tipologie varie che si integrino con quelle già presenti nelle zone in cui si intende intervenire.