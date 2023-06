L'escursione in città della famiglia di anatroccoli - video

Gita "fuori porta" (anzi, a essere precisi dentro le porte della città) per mamma anatra e i suoi sei pulcini che, nel pomeriggio di domenica, hanno lasciato le acque del Cervetto per un'escursione "cittadina".

Una buffissima e simpatica scenetta che non è sfuggita a chi, in quel momento, era a spasso in zona e si è fatto carico di scortare i pennuti fino a vederli tornare sani e salvi nella loro amata roggia.

E se ormai non è raro assistere a queste "incursioni" della fauna fluviale verso le zona abitate, colpisce vedere come mamma anatra sia attenta a insegnare ai suoi pulcini a camminare il più possibile sul marciapiedi, vicino al muro. Un'immagine quasi umana, verrebbe da dire.