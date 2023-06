Kiwanis, ultima conviviale con la consegna delle borse di studio - foto

Ultima conviviale prima della pausa estiva per il Kiwanis Club Vercelli presieduto da Laura Bellini. In ricordo della socia Pinuccia Cattaneo, sono state consegnate tre borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli della scuola secondaria di primo grado Ferrari di Vercelli, alla presenza della Dirigente Scolastica Dr.ssa. Fulvia Canone e degli insegnanti nonché dei tre figli della cara socia: Ketty Politi, Nicoletta Politi e Paolo Politi. Momento commovente e gioioso allo stesso tempo, i giovani premiati Ersilda (3C), Simone (3A) e Michele (3E) hanno dimostrato di essere meritevoli per l’impegno la costanza e la bravura dimostrati durante l’anno scolastico (questa la motivazione sulla pergamena consegnata durante a cerimonia).

Alla presenza di numerosi ospiti la conviviale ha poi avuto come ospite Federica Rosso, titolare dell'azienda Naturalia di Larizzate. Maturità classica, laureata in Lettere Medioevali alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino, dopo un master in Comunicazione di Impresa pubblica e privata alla Cattolica e un corso di perfezionamento in Marketing alla Bocconi, prende le redini dell’azienda agricola di famiglia e nel 2003 crea Naturalia, una piccola realtà nel mondo del riso – sono solo una quarantina gli ettari di terreno a disposizione – che ha deciso di intraprendere la via della qualità e della naturalità dei prodotti (risonaturalia.com).

La gradita ospite ha intrattenuto i presenti parlando del riso e delle sue curiosità: già presente in Cina fin dal 5000 A.C., ha avuto un lungo e tortuoso pescoso per arrivare in Europa: dall’Asia, attraverso gli Arabi, lo troviamo in Sicilia nel IX secolo. Bisogna però aspettare fino al XIV secolo per veder nascere nel vercellese - a Lucedio - il paesaggio di risaia. Il riso è un prodotto identitario, è il nostro patrimonio, il nostro territorio, è noi: questa conclusione ci ha fatto capire quanto Federica sia fiera del suo lavoro e di tutte le attività ad esso collegate: da ricordare la Fattoria Didattica, in collaborazione con la Regione Piemonte, ove è possibile vivere l’esperienza diretta della vita in campagna, conoscere il ciclo vegetativo del riso, le tecniche colturali, la morfologia del chicco, il valore del riso nell’alimentazione, ma anche la storia del riso nella piana vercellese e di come ha condizionato la storia e lo sviluppo della nostra civiltà del riso.

I percorsi sono diversi a seconda del livello scolastico degli alunni, a partire dalla scuola dell’infanzia. Le domande e gli interventi dei commensali hanno confermato il vivo interesse suscitato dall’argomento, anche grazie alla chiara esposizione della relatrice. A fine serata il Presidente del Club Laura Bellini, accompagnata dal Luogotenente Governatore della Divisione Domenico Manachino, ha ringraziato tutti gli ospiti e dato appuntamento al 14 settembre.