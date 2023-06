Engas Hockey Vercelli, nuovo colpo di mercato: il ritorno di Cosimo Mattugini

Il nuovo colpo di mercato di Engas Hockey Vercelli è un ritorno: si tratta di Cosimo Mattugini, attaccante.Il ventitreenne toscano ha già vestito i colori nerogialloverdi nella stagione 2021-2022, la prima disputata in A1 dalla società vercellese.

Nello scorso campionato Mattugini ha militato nelle file del Montebello, disputando un’ottima annata, contribuendo alla salvezza del club facendo contare 15 reti (di cui due messe a segno proprio ai danni dell’Engas, una all’andata e una al ritorno nei match di regular season) e 6 assist in 31 presenze.

Il fortemarmino ha iniziato a giocare a hockey nelle giovanili della propria città, poi un anno a Modena in A2, il ritorno a Forte con due annate in prima squadra, nel 2020-2021 a Correggio in A1 poi, come detto, la militanza in HV e a Montebello.

Mister Roberto Crudeli, così commenta l’arrivo del giocatore in vista del campionato venturo: “Credo che il ritorno di Cosimo per noi sia importante, visto che proviene da una buona stagione e che è uno dei giovani italiani più interessanti. Inoltre è un acquisto che mi darà la possibilità di gestirlo in più parti del campo e questo per un allenatore è un aspetto rilevante”.

La presidente di HV Marta Anna Ferretti: “Sono contentissima dell’arrivo di Cosimo e che abbia accettato la proposta della società. Si tratta di un bellissimo ritorno, un acquisto di valore per la città. Mattugini avrà la possibilità di prendersi delle rivincite sul passato, dimostrando tutte le proprie capacità”. La presidente spiega il concetto alla base della campagna acquisti di quest’anno: “Le nostre ambizioni sono sempre presenti: vorrei dare spazio ai giovani esaltandoli, cosa su cui concordo con mister Crudeli. L’acquisto di Mattugini va in questa direzione perché è un ragazzo che può dare tanto”.