Due giorni di Maratona Rock: raduni di auto e moto, fiera del vinile e finale con Galeffi

Doppio appuntamento per la XIX Edizione di Maratona Rock, manifestazione dedicata alle band vercellesi, curata dall'Informagiovani con enti e associazioni del territorio.

Sabato 24 e domenica 25 giugno è piazza Cavour a ospitare l'evento che, fin dal mattino, avrà interessanti eventi collaterali. Oggi, sabato 24, dalle 10 prende il via il Raduno delle 500 e delle auto d’epoca; dalle 17 spazio alla Fiera del disco in vinile e, dalle 17,30, si suona con le band locali fino alle 24. Domenica, invece, si parte alle 10 con il raduno Harley e la fiera del disco; alle 17:30 inizia la Maratona Rock con band locali e, dalle 21,30, il palco è per Galeffi, special guest dell'edizione.

L’evento come da tradizione coinvolge diversi gruppi musicali giovanili, che si esibiranno gratuitamente per circa 30' ciascuno in piazza Cavour.

Il concerto del cantautore indie, che conta più di un milione di visualizzazioni su YouTube, spopolando tra i più giovani, chiuderà invece la serata di domenica.