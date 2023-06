I "sassolini” del sindaco Corsaro: «Ignoranza, ottusità... e ambientalisti a intermittenza»

«La collaborazione portata avanti con Iren è un fiore all'occhiello per l'amministrazione e per la città. Oggi è una bella giornata per Vercelli ma per arrivarci abbiamo dovuto affrontare polemiche causante da ignoranza e ottusità sul progetto, portate avanti da chi fa l'ambientalista a intermittenza. Da chi ieri raccoglieva firme contro un impianto di economia circolare a impatto zero e che ci darà la possibilità di avviare la prima comunità energetica e oggi le raccoglie contro i progetti di rigenerazione urbana che interesseranno la città di Vercelli». "Sassolini" pesanti come macigni quelli che il sindaco Andrea Corsaro si toglie nel corso del suo intervento all'inaugurazione di “Circular Wood".

«Abbiamo ottenuto che questo impianto non utilizzi formaldeide - dice il sindaco - l'azienda ha previsto un sistema di filtraggio dell'aria superiore a quanto previsto per questo genere di produzione; una parte del parco fotovoltaico ci permetterà di avviare la prima comunità energetica vercellese e già solo il numero di alberi che vengono risparmiati fa capire il valore, anche ambientale, di questo impianto di produzione».

Dopo anni di polemiche, che non avevano risparmiato nemmeno la passata amministrazione a guida Pd, con la quale il progetto Asm Iren aveva mosso i primi passi, Corsaro sceglie la giornata dell'inaugurazione per replicare a quelle che definisce «campagne portate avanti da chi ha scelto di ignorare gli aspetti innovativi di questo progetto, le strategie applicate per prevedere e risolvere ogni potenziale criticità, i due milioni di euro ulteriormente investiti per l'abbattimento delle emissioni e, ostinatamente, ha scelto la strada del No».

Parole che, alla vigilia di una settimana che si annuncia calda sul fronte del piano di rigenerazione urbana sono probabilmente destinate e non passare inosservate.