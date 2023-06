Un'estate in montagna: le escursioni dell'Ente Parco

E’ on-line il nuovo calendario delle gite proposte dall’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia. Proposte che interessano sia il Parco Alta Valsesia che il Parco del Monte Fenera per poter conoscere le meraviglie naturalistiche del territorio Valsesiano.

Dal lago Baranca di Fobello ai Sentieri glaciologici di Alagna, passando per le Grotte carsiche del Fenera a Borgosesia. Questi sono alcuni dei luoghi che vedranno quest’estate gite organizzate aperte a chiunque.

«Ce n’è per tutti i gusti - commenta il presidente dell’EGAP che gestisce i Parchi dell’Alta Valsesia e Val Strona e del Monte Fenera, Carlo Stragiotti - e chiunque può trovare l’escursione adeguata, sia per le famiglie che per i turisti più “wild”. Ci aspettiamo numerose adesioni, sia di stranieri che di cittadini valsesiani che vogliono trascorrere una giornata diversa dal solito. Riscoprire le nostre bellezze è il primo passo per prendere una coscienza nuova del nostro territorio e dare all’Ente Parchi una maggior vocazione turistica e promozionale, su cui dobbiamo assolutamente lavorare».

Il programma con tutti i riferimenti utili per le prenotazioni, oltre che sul nostro sito internet www.areeprotettevallesesia.it, su Facebook alla Pagina “Parco Valle Sesia” e su Instagram “parcovallesesia”. L’Ente Parchi rimane a disposizione degli utenti per qualsiasi evenienza anche allo 0163 54680.

