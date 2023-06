Il Chelsea saluta anche Kovacic: il centrocampista croato va al Manchester City di Guardiola

L’ex centrocampista di Inter e Real Madrid dice addio ai Blues: i Citizens lo acquistano per 35 milioni di euro

In questo momento il Chelsea è letteralmente una polveriera. E le continue operazioni di mercato senza senso logico lo dimostrano.

Non solo gli acquisti folli della passata stagione per centinaia di milioni, ma ora anche una serie di cessioni nella più totale confusione. Fra questi rientra ad esempio Mateo Kovacic, che ha ben compreso la situazione in cui si ritrova ed ha deciso di abbandonare Londra.

Non l’Inghilterra e la Premier League però. Il centrocampista croato si trasferirà al Manchester City di Guardiola, che ha scelto il classe 1994 per sostituire il partente Gundogan – che invece firmerà per il Barcellona.

Il valore di Kovacic, tra numeri e prestazioni

Quello di Kovacic è un po’ un mistero. Difficilmente il ragazzo è stato un titolare nelle sue vecchie esperienze con Inter – seppur giovanissimo – Real Madrid e infine Chelsea. Per qualche strana ragione però il centrocampista croato è amato un po’ ovunque.

Kovacic infatti abbina grandissima qualità a notevole quantità. Ha esperienza, poiché ha vinto sia campionati nazionali sia coppe europee ovunque sia andato. E in più, è dotato di quel temperamento e di quel carisma tipici dei Balcani.

Il centrocampista non ha numeri così importanti: con il Chelsea infatti ha collezionato fra tutte le competizioni appena 6 gol e 15 assist in 221 presenze. Ma ha quel qualcosa in più intravisto da Guardiola. Fondamentale nella scelta è stata di certo anche la sua duttilità: il ragazzo può giocare mediano, mezzala o trequartista. E questo è proprio il credo del Manchester City di oggi.

Dove potrebbe giocare Kovacic nel Manchester City

Per questi motivi, Guardiola ha scelto Kovacic per il suo nuovo Manchester City, convincendo la dirigenza a sborsare per lui – ad un solo anno dalla scadenza del contratto – la bellezza di 35 milioni di euro.

Con la partenza di Gundogan ed il probabile addio anche di Bernardo Silva, Kovacic dovrà assumersi una bella responsabilità. Nel centrocampo a 3 di Guardiola, due ruoli sono già pesantemente occupati: il regista inamovibile è Rodri, mentre invece una delle due mezzali se sta bene è sempre e comunque Kevin De Bruyne.

Rimane libero dunque un solo posto, su cui il tecnico spagnolo si divertirà a scegliere di volta in volta l’interprete adatto. Kovacic però potrebbe trovare spazio proprio come una sorta di secondo mediano di rinforzo a Rodri, più vicino a lui e davanti alla difesa, lasciando invece il belga libero di svariare ed inventare. Rispetto al numero 17 e a tutti gli esterni offensivi del City, infatti, il croato è quello che dispone di maggior assetto difensivo e spirito di abnegazione.