«Ti ho amato in questa vita e ti amerò nella prossima»

Per un pezzo di città oggi è un giorno triste. È morto Fabrizio Volpe, giovane papà di Ludovica, marito di Annalisa Broglia.

Un marito e un padre dolce.

Un amico: come faremo, soli, senza il tuo sorriso?

Sulla pagina facebook la moglie Annalisa ha scritto questo splendido ricordo.

Ce lo eravamo promesso:tu avresti portato il nostro amore, mio e di Ludo con te; noi avremmo tenuto il tuo grande, pieno e smisurato con noi.

E così è stato.

E mai, pur dopo trentadue anni insieme, ho sentito di amarti così tanto.

Sei volato via con i tuoi occhi nei miei e con il tuo bellissimo sorriso, proprio quello che mi ha fatto innamorare.

Questi ultimi mesi insieme, nonostante tutta la fatica a cui da troppo tempo eri costretto, ce li hai fatti vivere con una dolcezza, una leggerezza e una tenerezza infinite. Ti ho visto fare cose incredibili, senza mai un lamento, mai e ti ho visto essere sempre profondamente e con tutto te stesso ciò che più di tutto amavi essere: il miglior papà che Ludovica potesse avere.

Vi ho osservati tanto ieri e mai il mio cuore è stato così felice e così devastato nello stesso tempo come in quel momento.

Siete uguali in tutto.

E io ne sono orgogliosa.

E ora, con certezza, so che io e te ci resteremo dentro come il mare con le conchiglie, per sempre, nessuno avrà mai a che fare con me senza sentire anche un po' di te.

Una volta lo hai detto tu a me: Se avessi altre vite le vorrei tutte con te. Ora lo dico io a te, John del mio cuore. Una vita non ci è bastata. Ma tu rimani in questa mia e poi ci rinnamoriamo nella prossima. Insieme. Sempre e per sempre.