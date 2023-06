Con il Summer Volley di Acqui si chiude la stagione S2M under 12

Ultimo impegno della stagione al torneo di Acqui Terme per l'under 12 S2M Volley UnipolGlass. Dopo lo stop per la pandemi riparte il Summer Volley 2023 importante torneo del volley giovanile con categorie dall'under 12 all'under 18 ,con la partecipazione delle selezioni regionali e di diverse squadre estere. Hanno sicuramente ben figurato le vercellesi di Laura Agostinoni, affiancata da Zoe Patrucco e Serena Breda, che sono scese in campo con quattro atlete 2011( Alfieri Rachele, Chiaro Francesca,Nicodemo Greta, Conti Elisabetta), cinque atlete 2012 ( Amanda Avilia, Margherita Molinaroli, Lara Scalone, Elena Costanzo, Alice Cremonesi) e due atlete del 2013 ( Caterina Bianco e Chiara Davide) che su 9 squadre partecipanti si sono piazzate al quarto posto.

Abbiamo esordito contro le 2011 di Novi Ligure con una sconfitta per 2 a 0 seguita immediatamente da una vittoria per 2 a 1 contro Volley Jolly Castagnole, poi squadra vincitrice del torneo. Sabato invece le due vittorie del mattino contro Acqui terme e Volley Don Bosco Genova per 2 a 0 hanno permesso alle vercellesi di classificarsi come seconde nella classifica avulsa e andare alla semifinale contro le fortissime 2011 di Cassano Volley

Nella semifinale le vercellesi hanno quasi fatto il miracolo. Dopo aver perso il primo set 25 a 16, le bicciolane hanno sfoderato grinta, coraggio e spirito di squadra lottando palla su palla conquistando il set per 30 a 28. Il tie break ha visto le vercellesi diverse volte in leggero vantaggio ma le avversarie hanno lottato per riequilibrare l'incontro e si è andati punto a punto fino al 17 a 15 a nostro sfavore.

Perdere un incontro al tie break ai vantaggi lascia sicuramente un po’ di amaro in bocca ma le vercellesi hanno veramente disputato un gran bell'incontro mettendosi in gioco al massimo. Nella semifinale terzo e quarto posto, di nuovo contro Novi non siamo riuscite ad emergere con costanza uscendo sconfitte per 2 a 0. Vincitrice assoluta della categoria il Volley Castagnole nella finale contro Cassano per 2 a 0.

Complessivamente è stato un anno di crescita per tutte le atlete che si sono sempre impegnate ad ogni allenamento.

Personalmente vorrei ringraziare le mie Assistent-Coach Zoe Patrucco e Serena Breda che mi hanno accompagnato in quest'annata sportiva, lo staff con Alessandra Strambi, Silvia e Massimo Paggi, la nostra piccola mascotte Lorenzo, Sergio Vigliani e la Società per averci offerto la possibilità di partecipare a questo evento.

Un arrivederci a settembre per ….. ricominciare