Quinta Vox in concerto a San Vittore

In occasione della 29° edizione della Festa della Musica, l’Associazione Quinta Vox di Vercelli, in collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali, con Associazione Cori Piemontesi (ACP), con l’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Vercelli e con il patrocinio della Città di Vercelli, organizza un concerto-evento dal titolo “La festa si fa canto. Suggestioni corali tra sacro e profano”, che si svolgerà mercoledì 21 giugno, alle 21, nella ex chiesa di San Vittore di Largo d’Azzo a Vercelli.

Il Coro Quinta Vox, diretto dal maestro Marco Saveriano, eseguirà pezzi del proprio repertorio di musica antica e rinascimentale, dal gregoriano alla “chanson”, tra monodie e polifonie, frottole e mottetti e alcuni assaggi di contemporaneità, con il prezioso apporto di brani strumentali e senza dimenticare momenti d’atmosfera. Dopo la recente costituzione dell’Associazione Quinta Vox, l’adesione ad Associazione Cori Piemontesi e FeNIARCo, la partecipazione al concorso regionale Intrecci Corali a Savigliano (CN) lo scorso 14 maggio, il concerto del 21 giugno, primo giorno d’estate, che si inserisce nel contesto di una festa celebrata con tantissimi eventi musicali a livello regionale, nazionale ed europeo, sarà anche l’occasione per questa nuova realtà associativa, di presentarsi ufficialmente alla Città di Vercelli e a tutti gli appassionati di musica. L’ingresso è libero e gratuito.