Le Poste diventano un ufficio digitale: i servizi offerti e gli sportelli attivati

Arriva anche in provincia di Vercelli arriva Polis, il progetto di Poste Italiane che punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico che renderà semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti.

Sono undici gli uffici postali interessati: Alagna Valsesia, Arborio, Buronzo, Caresana, Desana, Greggio, Lamporo, Moncrivello, Ronsecco, San Germano Vercellese e Salasco.

Da oggi i cittadini dei Comuni sopra riportati potranno fruire del servizio “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina Amministratore di Sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata fra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane, quale soggetto attuatore.

Grazie a Polis dunque sono garantiti ai cittadini nuovi punti di accesso ai servizi dell’amministrazione per favorire una “giustizia di prossimità” sempre più vicina al territorio e alle comunità.

«Siamo orgogliosi che nel nostro Ufficio Postale da oggi siano disponibili i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione – dichiara Jasmine Mastromatteo,, Direttrice dell’ufficio postale di San Germano Vercellese - Polis è un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni e azienda e soprattutto ha l’obiettivo di semplificare la vita ai cittadini».

I nuovi servizi saranno erogati nell’Ufficio Postale sia attraverso gli sportelli e le sale dedicate e successivamente anche in modalità digitale, con totem innovativi che permetteranno al cittadino di effettuare le richieste in modalità self.

I lavori di ristrutturazione del progetto Polis sono stati avviati in oltre 300 Uffici Postali in tutta Italia ed entro la fine del 2023 saranno complessivamente 1.500 i nuovi uffici Polis.