Parcheggi, pista ciclabile, piano Kipar: le critiche della minoranza

Uno studio approfondito sui flussi di traffico cittadino e sui flussi di traffico in ingresso dal biellese e dalla Valsesia. Informazioni precise sul piano parcheggi. Un incontro con Kipar e, a monte, un'analisi dei bisogni della città. «Perché il momento delle scelte dev'essere subordinato a quello delle riflessioni». E' Paolo Campominosi, di "Voltiamo Pagina", ad aprire la conferenza stampa della minoranza voluta per presentare la "mozione mobilità" che verrà discussa nel Consiglio comunale straordinario del 29 giugno prossimo.

Nel documento si impegna il sindaco «a convocare un Consiglio Comunale straordinario ove i professionisti coinvolti nella progettazione e nelle attività a essa connesse esplichino nel dettaglio lo stato di avanzamento del loro operato, nonché le caratteristiche e i contenuti del medesimo, in modo da renderne edotto l’organo stesso e la cittadinanza tutta; effettuare, prioritariamente all'avvio del progetto, una revisione puntuale del piano parcheggi, uno studio dei flussi di traffico e una contestuale rivisitazione della mobilità urbana, finalizzata a garantire la necessaria connessione tra le aree limitrofe e il centro città; rivedere le scelte progettuali come sopra esposte, così da evitare una riduzione dei posti auto in zone centrali e le relative conseguenze, quali la minor fruibilità delle stesse da parte dei cittadini (tra cui residenti ed utenti degli esercizi commerciali ivi siti), nonché il danno alla viabilità nelle aree adiacenti e tutti i disagi connessi».

«Non si può pensare che un progetto di questa portata, destinato a cambiare la vita dei cittadini venga attuato senza essere discusso né in Giunta né in Consiglio né con le forze d maggioranza e nemmeno con la città», ha detto Alberto Fragapane, capogruppo del Pd.

Secondo i firmatari della richiesta questo comportamento starebbe scatenando una reazione della città che l'amministrazione Corsaro non ha mai incontrato prima.

«Mancano metodo, condivisione e visione del futuro - ha aggiunto Fragapane - non c'è un piano generale di revisione della mobilità, non sono previsti servizi aggiuntivi di trasporto pubblico. Ci sono solo misure calate dall'alto nel perfetto stile di quello che era stato il loro slogan durante la campagna elettorale: Riprendiamoci Vercelli. Ora spetta a noi e alle forze politiche e civiche con le quali stiamo lavorando dimostrare che si può lavorare in un modo diverso».

Un messaggio in vista delle prossime comunali, probabilmente, come lascia anche intuire la presenza alla conferenza stampa di Federico Bodo (Più Europa Vercelli), dei segretari cittadini e provinciali del Pd, Patrizia Jorio Marco e Mariella Moccia e anche dell'ex consigliere regionale Alessandro Bizjak.

E, di fronte alla domanda se sia preferibile rinunciare a un finanziamento straordinario, che non si ripresenterà più, o cercare correttivi in itinere, è Michele Cressano a rispondere: «Non ha senso fare certe trasformazioni se non rispondono alle esigenze della città e non sono condivise dai vercellesi. Siamo favorevoli ai progetti di rigenerazione urbana, ma siamo davvero sicuri che togliere i parcheggi dal viale, da piazza Municipio e da piazza Alciati fosse ciò di cui ha bisogno la città?».