Mezzi storici Marazzato: quattro eventi nei week end di luglio

Dopo i vivaci “porte aperte” di aprile e maggio, a giugno i locali della Collezione Marazzato sono rimasti silenziosi in preparazione ai grandi eventi dell’autunno. Tuttavia, alcuni dei mezzi che compongono questa imponente raccolta, fatta di oltre 250 veicoli storici, sono andati a portare il loro contributo di allegria e la loro storica “presenza” in alcune manifestazioni già suggestive.

Dalla 1000 Miglia al MIMO

Il 16 giugno scorso la leggendaria 1000 Miglia, nel suo percorso di ritorno da Roma a Brescia, è tornata a percorrere le strade del Piemonte e a far tappa a Vercelli. Qui, tra la Basilica di Sant’Andrea e Piazza Cavour, in occasione dei controlli orari, le vetture in gara hanno trovato ad accoglierle due coppie di mezzi della Collezione, prima un Alfa Romeo Mille e un Fiat 642 N6 R e poi un Fiat 650 Vigili del Fuoco e un OM SuperOrione.

Nel weekend del 17 e 18 giugno, invece, una delegazione di pezzi della Collezione ha preso parte al MIMO, il Milano-Monza Motor Show, ospitata nel Paddock 2 dell’Autodromo di Monza insieme ai mezzi delle Forze Armate e poi protagonisti di un giro panoramico della vecchia curva parabolica nelle tre mattinate della manifestazione. Tra questi, il Fiat 682 Supercortemaggiore finito di restaurare a inizio anno, l'autobus Sita Fiat 414, il Fiat 666, un OM Leoncino, un Lancia 6 Ro M, gli Isotta Fraschini D65 e D80, accompagnati dai visori 3D che hanno permesso al pubblico di vivere l’esperienza simulata della guida in scenari d’epoca.

Gli appuntamenti di luglio

Il prossimo mese si prospetta comunque molto avvincente, visto che nel giro di altri due weekend i mezzi della Collezione Marazzato prenderanno parte a ben quattro altre manifestazioni. Domenica 9 luglio, infatti, alcuni dei veicoli saranno esposti alla Festa Patronale dei Santi Pietro e Paolo nel comune di Crova (VC), mentre altri parteciperanno sempre in esposizione statica alla Fiera di San Savino a Ivrea, cittadina del Canavese in cui la Marazzato Soluzioni Ambientali ha una storica filiale.

Appena una settimana e i veicoli della Collezione si divideranno di nuovo su due appuntamenti: alcuni saranno condotti domenica 16 luglio fino al Museo Alfa Romeo di Arese per la conferenza sui mezzi pesanti del Biscione. Questo appuntamento si lega idealmente al doppio “Porte Aperte” organizzato a Stroppiana a marzo e aprile e dedicato proprio ai commerciali Alfa Romeo in cui il curatore del Museo, Lorenzo Ardizio, è intervenuto come ospite e relatore.

Nella stessa giornata altri veicoli della Collezione Marazzato faranno mostra di sé alla terza edizione della manifestazione “Tronzano e motori” organizzata, appunto, nel comune vercellese di Tronzano.

Conto alla rovescia per il 17 settembre

Dopo questi due doppi appuntamenti l’attività sarà sospesa per la pausa di agosto ma riprenderà verso la metà di settembre con un evento eccezionale: in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica Militare e del passaggio delle Frecce Tricolori previsto per domenica 17, la Fondazione Marazzato ospiterà nella sede della Collezione una particolare giornata di festa di cui forniremo i dettagli nelle settimane precedenti.