Dalla parte delle vittime: apre lo sportello di rete Dafne

Uno sportello che sostiene le vittime di reato. Qualsiasi reato: truffe, violenza domestica, reati informatici e truffe affettive sono i casi che maggiormente si presentano agli uffici di Rete Dafne, ora attiva anche a Vercelli. Il punto di ascolto che fornisce supporto psicologico, informazioni sull'iter giudiziario, consulenze pratiche per far sentire alle vittime inserite in una rete di protezione che le sostenga e le tuteli.

Lo sportello si trova sotto ai portici di Palazzo di Città, a pochi metri dall'Urp: è aperto martedì e venerdì dalle 14, 30 alle 16,30 ad accesso diretto, oppure è possibile chiedere consulenza e prenotare un appuntamento telefonando allo 011. 5683686 (da lunedì a venerdì in orario 9-12), 389. 5503386 (orario 12-18), numero verde 800. 919108 (9-20). In alternativa si può anche contattare lo sportello Dafne via mail all'indirizzo vercelli@retedafne.it.

«Rete Dafne è nata nel 2008 sulla spinta della Procura di Torino - ha detto il presidente onorario, Marcello Maddalena, già procuratore di Torino e procuratore generale in Corte d'Appello - si compone di altri sportelli a Biella, Alessandria, Cuneo, Torino e Asti. Chi vi si rivolge può avere un accompagnamento psicologico, un sostegno pratico per la denuncia e un appoggio per l'accesso ai servizi sanitari, qualora ci fosse la necessità. Quando ci si trova a essere vittima, anche un reato in apparenza minore può avere un impatto devastante sulla vita di una persona».

Un concetto condiviso anche dal sindaco Andrea Corsaro: «Abbiamo scelto piazza del Municipio per la sua centralità e per rendere più rapida la connessione con forze dell'ordine, Politiche sociali o altri servizi che possano essere utili alle vittime. È un intervento di grande civiltà, a contrasto di chi si approfitta di persone in difficoltà o a minorata difesa».