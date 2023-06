Intersezioni: appuntamento con Franco Ricciardiello

Venerdì 23 giugno, penultimo incontro di INTERSEZIONI, il progetto culturale promosso dalla Cooperativa Sociale 181 che si svolge a Vercelli presso lo spazio Gioin in via Laviny 63.

Franco Ricciardiello dialogherà con Fabio Ponzana sul tema “SOLARPUNK, la fantascienza sostenibile del futuro”.

Tra i più stimati scrittori italiani di fantascienza, e non solo, Ricciardiello è un autore tradotto in tutto il mondo. In questa circostanza, per la prima volta nella sua città natale, parlerà al pubblico di SOLARPUNK: un progetto, un movimento, un’utopia. La letteratura fantascientifica Solarpunk fornisce il proprio contributo all’edificazione di un futuro inclusivo ed ecosostenibile. Per l’occasione, inoltre, Franco Ricciardiello presenterà alcune antologie di racconti Solarpunk da lui stesso curate.

Come per i precedenti appuntamenti, se il tempo sarà clemente, l’incontro si svolgerà all’interno del porticato adiacente il Costadoro Social Coffee in via Laviny 67, anziché presso l’adiacente spazio Gioin.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti e la partecipazione è gratuita.

Al termine dell’evento, per chi lo vorrà, sarà possibile chiacchierare con l’autore, nel corso del consueto happy hour del Costadoro Social Coffee.

Ultimo appuntamento con INTERSEZIONI, prima della pausa estiva, venerdì 30 giugno con Valentina Petri.