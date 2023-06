Otto concerti per il Viotti Festival Estate

Otto concerti, con cadenza quasi settimanale, e programmi che spazieranno dal '700 di Bach, Tartini e Boccherini ai grandi dell'800 come Beethoven, Brahms, Mendelssohn, e da Giuseppe Verdi fino a Gershwin e Morricone. Aprirà, l'8 luglio alle 20, al Museo Leone, la terza edizione del Viotti Festival Estate, rassegna concertistica voluta dalla Camerata Ducale per arricchire la “bella stagione”.

Ad aprire le serate una formazione di punta come il Quartetto Werther (Misia Iannoni Sebastianini – violino, Martina Santarone – viola, Vladimir Bogdanovic – violoncello, Antonino Fiumara – pianoforte). Sabato 15 luglio, sempre alle 20 al Museo Leone, sarà la volta del Trio Chimera (Stefano Raccagni – violino, Giorgio Lucchini – violoncello, Marta Ceretta – pianoforte). Sabato 22 luglio, ancora il Museo Leone ospiterà il recital del pianista Davide Ranaldi e quindi, il 29 luglio, la performance del violinista Vikram Francesco Sedona. Due solisti straordinari dopo i quali si arriverà, martedì 1 agosto nella Basilica di Sant'Andrea (ore 21), all'attesissimo Concerto di Sant'Eusebio che vedrà protagonisti Guido Rimonda, in veste di direttore, e la Camerata Ducale, con un programma di grande fascino dal titolo L'eterno Tchaikovsky. La stagione si sposterà quindi ad Alagna, nel cuore della Valsesia, dove mercoledì 16 agosto (ore 19), nel suggestivo Museo Walser si esibirà il Trio ECG, composto da Elia Lasorsa al contrabbasso, Gianluca Palazzo alla chitarra e Chiara Nicora alla tastiera. Sempre ad Alagna andrà in scena sabato 19 agosto (ore 21), nella chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, il concerto Tartini: l'arte del suono, affidato ai Musici di Sant'Andrea guidati da Guido Rimonda al violino e Camilla Patria al violoncello. Grande chiusura, quindi, ancora ad Alagna (Teatro Unione Alagnese, ore 17) sabato 26 agosto con un'eccellenza come il Quartetto Goldberg, composto da Jingzhi Zhang e Giacomo Lucato al violino, Matilde Simionato alla viola e Martino Simionato al violoncello.

Da sottolineare che, in occasione del concerto di chiusura, la Camerata Ducale proporrà agli spettatori un “pacchetto” comprendente pranzo, concerto e trasferimento Vercelli-Alagna e ritorno sul “ViottiBus”. Per questa opzione, nonché per prenotazioni e informazioni sui prezzi (alcuni appuntamenti sono a ingresso gratuito, altri consentono la scelta tra ingresso concerto+aperitivo o solo concerto) è possibile consultare il sito viottifestival.it, scrivere a biglietteria@viottifestival.it, telefonare al numero 329 1260732 o ancora recarsi al Viotti Club di via Galileo Ferraris 14 (dal mercoledì al sabato dalle 14 alle 19).