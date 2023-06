La C inizia il 27 agosto (il 20 la Coppa Italia)

Campionato di serie C, le date da ricordare.

La stagione 2023/24 inizierà domenica 27 agosto e si concluderà domenica 28 aprile 2024.

Ci saranno tre turni infrasettimanali, il turno delle festività natalizie si svolgerà sabato 23 dicembre, con la sosta la domenica successiva 31 dicembre.

I playoff inizieranno domenica 5 maggio 2024, mentre le gare di andata e ritorno dei playout si disputeranno domenica 11 e domenica 18 maggio 2024.

La Coppa Italia di serie C inizierà invece domenica 20 agosto.

Intanto la Pro Vercelli comunica l’avvenuta iscrizione.

Ecco il comunicato.

La F.C Pro Vercelli 1892 comunica che in data odierna è stata regolarmente depositata, adempiendo a tutte le normative vigenti previste, l’intera documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie C 2023/24.