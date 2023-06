Nuovo stadio per il Milan a San Donato: c’è l’accordo

Il 2023 sembra essere l’anno della svolta. Milano, che nel corso degli ultimi decenni si è dimostrata capace di trasformarsi nella città più europea d’Italia, quest’anno avrebbe dovuto coronare il sogno di vedere entro i suoi confini un secondo stadio, interamente dedicato al Milan. Le cose però sono andate diversamente e, per una ragione o per l’altra, si è ancora alla fase degli accordi e della burocrazia più farraginosa.

La svolta a San Donato

A sbloccare una situazione che ormai sembrava irrimediabilmente destinata ad assumere il contorno delle leggende metropolitane, ci ha pensato il Milan. Il club rossonero sembra più determinato della controparte nerazzurra nella definizione degli accordi per un nuovo stadio. La prima domanda a cui trovare risposta riguarda la collocazione della nuova struttura. Al momento, San Donato Milanese sembra raccogliere il maggior numero di consensi, passando così in vantaggio rispetto alla concorrenza più prossima, come quella di Sesto San Giovanni.

Il Meazza di San Siro resta sempre sotto lo stretto controllo della sovrintendenza. Accumula 70.000 ospiti ogni domenica, è vero, ma il sospetto che possa diventare una sorta di scheletro vuoto, presto o tardi, è sempre più concreto. L’attesa, per il Milan, è diventata insostenibile, e la fretta di chiudere ha avuto la meglio. La logica conseguenza è stato un primo accordo formale con Sport Life City.

Questa è la società che detiene il controllo dell’area su cui la dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi per la nuova struttura. Quest’area sarebbe chiusa dal raccordo dell’autostrada A1 da un lato, e dall’inizio della tangenziale Est di Milano dall’altro. L’accordo preliminare ha ovviamente visto coinvolta anche la parte del Comune di San Donato, logicamente interessata ai lavori che potrebbero prendere il via in tempi, si spera, finalmente brevi. È tutto ancora una semplice speranza: l’accordo rappresenta più che altro un inizio, ma non è ancora un rapporto di esclusiva tra le parti.

In sintesi, dunque, si è ancora in una fase prettamente burocratica, in cui il Milan è riuscito a mettere al suo posto un altro ingranaggio. È pur sempre un primo passo, che conduce il club rossonero un po’ più lontano rispetto agli scorsi anni. Tuttavia, vale la pena ragionare sui tempi, e non dimenticare che anche se i lavori iniziassero domani e procedessero senza interruzioni di alcun tipo, questi non vedrebbero la fine prima di 5 o 6 anni almeno.

Esiste una bozza di progetto?

Ulteriori indiscrezioni insistono sull’accordo tra il diavolo rossonero e la società Sport Life City. Si vorrebbe infatti che esistesse già una bozza di progetto per la struttura che dovrebbe prendere vita a San Donato Milanese. I disegni preliminari vorrebbero una capienza di 60.000 persone, per una superficie di oltre 180.000 metri quadrati, come tra l’altro imposto dal Pgt. Il nuovo stadio sarebbe inoltre accompagnato da strutture vicine, come un museo, ma non da un centro sportivo per gli allenamenti.

Emergono così timori vecchi e nuovi, nonché interrogativi mai sopiti del tutto: vale la pena investire in un nuovo stadio, piuttosto che ristrutturare a piene mani il Meazza di San Siro? La gestione del traffico, già congestionato nella zona nelle ore di punta, non bloccherà la zona quando si avvieranno gli incontri? Infine, come saranno gestite le aree di parcheggio?

Sin qui tutto tace, sebbene alcune delle parti in causa si siano ormai espresse. Se da un lato il sindaco di Milano Giuseppe Sala pare voler passare finalmente agli atti, poiché tutto quello che c’era da dire è già stato detto, dall’altra parte si è espresso diversamente il primo cittadino di San Donato, Francesco Squeri. Anche il sindaco di San Donato, infatti, ricorda che si è ancora soltanto in una fase preliminare, in cui Milano non ha preso la sua decisione definitiva e si mantiene aperta ancora a diverse possibilità. Sbloccare la burocrazia è sicuramente un passaggio importante, ma si è ancora lontani dal coinvolgimento di tutti i soggetti interessati: Comune di Milano, Ferrovie dello Stato, Città Metropolitana, Regione e via dicendo.

Esiste un’idea per il nome?

Tanto vale chiudere con un altro interrogativo. Se tra tutte le scommesse sul web a tema calcistico trovassero posto anche delle quote relative ai lavori per il nuovo stadio del Milan, di certo prima o poi salterebbe fuori una domanda: come si dovrebbe chiamare la nuova struttura? Tra tutte le supposizioni, una delle più accreditate sembra essere quella espressa da Filippo Galli, ex difensore rossonero dal 1983 al 1996. Il suo cuore appartiene da sempre al Milan, e così la sua fedeltà va incondizionatamente al suo presidente, Silvio Berlusconi, venuto a mancare il 12 giugno.

Galli non ha dubbi: il nuovo stadio del Milan potrebbe essere intitolato all’ex Presidente del Consiglio, recentemente scomparso. Questa via sarebbe percorribile soprattutto se partisse da un’iniziativa popolare, e ai tifosi la cosa non sembra dispiacere. Alcuni intitolerebbero all’ex Premier anche il piazzale antistante il futuro stadio.

I presupposti non mancano: gli ultimi decenni del club rossonero sono stati fortemente intrecciati alle vicende del Cavaliere, al suo entusiasmo e alla sua vita pubblica e privata. L’ex difensore Galli ne è consapevole, e per questo sembra ritenere quanto meno opportuno riconoscere il ruolo indiscusso che l’ex premier ha avuto nelle sorti del Milan. La squadra viveva un momento difficile, ma è stata rilevata e gestita con sorprendenti doti manageriali, arrivando così a vincere tutto e a stazionare felicemente in serie A, tra le big del maggior campionato italiano.