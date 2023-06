Viale Rimembranza, lavori di ripristino dei tombini - video

Sono in corso i lavori di ripristino dei tombini e delle caditoie di raccolta delle acque piovane di viale Rimembranza. Uno dopo l'altro verranno riaperti e portati all'altezza dell'asfalto per evitare possibili problemi ai pedoni.

«I lavori vengono effettuati dal personale comunale - spiega Massimo Simion, assessore ai Lavori pubblici - anche se per alcuni interventi di rialzo di alcune parti in pietra ci sarà probabilmente bisogno di macchinari specializzati».

L'obiettivo è evitare che, in caso di pioggia, l'allea si trasformi in una sorta di lago con tutti i comprensibili disagi del caso per i cittadini e per gli espositori di eventuali fiere e mercatini che troveranno posto in viale Rimembranza. Un problema che si era evidenziato con particolare clamore nelle scorse settimane, quando i ripetuti e violenti temporali avevano creato moltissimi disagi.

«Negli anni scorsi era stato posizionato un telo in tessuto non tessuto per contenere il materiale ghiaioso utilizzato per livellare gli avvallamenti che si erano formati - spiega Simion - e questo ha comportato la chiusura dei tombini. Ora andremo a ripristinarli tutti per risolvere in via definitiva i disagi».