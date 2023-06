La provincia come nuova metropoli?: se ne parla al Leone

"Fuori dal centro. La provincia come nuova metropoli?": un titolo attuale e quasi provocatorio per fare il punto, partendo da molte prospettive differenti, su un tema di attualità, che tocca da vicino la realtà di Vercelli e del suo territorio. Questo è il significato della tavola rotonda organizzata dal Viotti Festival per mercoledì 28 giugno (ore 11, ingresso gratuito) al Museo Leone. Una nutrita quanto qualificata serie di relatori darà vita a una discussione a più voci su un cambiamento nello stile di vita e nel rapporto delle persone con il turismo che tocca da vicino la realtà vercellese così come quella di tantissimi altri centri. Un cambiamento del quale occorre essere consapevoli, poiché può produrre effetti quanto mai positivi e di lunga portata.

La tavola rotonda si propone di vedere turismo e cultura dalla prospettiva di quella che era la "provincia", ovvero i piccoli centri, un tempo penalizzati e periferici rispetto alla "metropoli". Territori che oggi invece, con lo sviluppo del turismo di prossimità e l'affermarsi di eccellenze al di fuori dei grandi agglomerati urbani, rappresenta un territorio in piena evoluzione, le cui potenzialità si stanno affermando con forza, ma che devono ancora essere completamente comprese, definite, valorizzate.

Argomenti quanto mai attuali e coinvolgenti, dei quali discorreranno (moderati da Roberta Martini, caporedattore La Stampa) Raffaella Afferni (Presidente ATL Terre Alto Piemonte e professore associato UPO - Università del Piemonte Orientale), Ivonne Basile (direttore commerciale e marketing di Mundi Riso), Gianna Baucero (assessore all’Istruzione, Università, Rapporti con Enti Culturali e Turismo di Vercelli), Alessandra Guerrini (direttore del Palazzo Reale di Genova e della direzione regionale Musei della Liguria), Marco Novarese (professore associato UPO - Università del Piemonte Orientale e direttore del Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l’impresa turistica) e Piero Rondolino (ideatore e patron di Riso Acquerello).

I lavori verranno aperti e introdotti da Andrea Corsaro (sindaco di Vercelli), Roberto Veggi (sindaco di Alagna), Cristina Canziani (direttore artistico Viotti Festival), Gianni Mentigazzi (presidente Museo Leone) e Aldo Casalini (presidente Fondazione CRV).