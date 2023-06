Il fascino dei vetri e delle ceramiche antiche

Una collezione di vetri antichi, ceramiche ma anche di preziosi manufatti dell'età del bronzo, perfettamente conservati e di rara fattura.

Il Museo Leone accoglie la collezione donata da moglie e figli dell'ambasciatore Francesco Mezzalama e, fino a settembre, offre al pubblico la possibilità di ammirare i preziosi reperti nell'allestimento ospitato nella Sala d'Ercole. La mostra, a ingresso libero, è visitabile negli orari di apertura del museo.

Composta da una sessantina di pezzi in eccellente stato di conservazione, la collezione è frutto della passione antiquaria che l'ambasciatore, originario di Livorno Ferraris, sviluppò dagli anni delle sue missioni in Siria e Iran.

«I diplomatici, ovunque si trovino, dedicano parte dei loro passatempi a esplorazioni antiquarie per raccogliere oggetti che poi li legano sentimentalmente ai Paesi delle loro missioni», scrisse Mezzalama nei suoi diari, dando anche disposizione che i reperti venissero donati al Museo che racconta la storia antica del Vercellese.

Databili tra II e V secolo d.C.: balsamari, bicchieri, ariballi, terracotte di epoca ellenistica e romana di grande finezza decorativa e a tre rari manufatti databili all'età del bronzo hanno sempre fatto parte della vita dei figli di Mezzalama che ora, insieme alla moglie, hanno deciso di condividere la loro bellezza con un pubblico più vasto. Di grandissimo valore è la raccolta che ospita i vetri: oggetti che, attraversando i millenni, sono giunti incredibilmente integri.

«Questi oggetti – hanno ricordato i figli Chiara e Paolo nella presentazione della mostra – hanno sempre fatto parte della nostra vita ed erano entrati in quella di nostro padre ben prima che nascessimo noi. Nell'appartamento romano i vetri occupavano uno spazio d'onore in una vetrina alla quale mio fratello e io non osavamo avvicinarci per paura di rompere qualcosa».

Ad accogliere la donazione il presidente del museo Gianni Mentigazzi, il conservatore Luca Brusotto, e le due curatrici dell'allestimento, Federica Bertoni e Francesca Rebajoli.