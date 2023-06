Taglio del nastro per lo stabilimento del pallets: atteso il ministro Pichetto Fratin

Ci saranno il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e l'assessore regionale Matteo Marnati, all'inaugurazione dello stabilimento per la produzione di pallets da regno riciclato che Asm Iren ha realizzato nell'area industriale.

Il taglio del nastro è previsto venerdì mattina in via Cesare Libano: dopo i saluti del presidente Iren, Luca Dal Fabbro, e del presidente Asm, Angelo D'Addesio, sono previsti gli interventi di Marnati, del sindaco Andrea Corsaro, di Nicola Semeraro, presidente del consorzio RiLegno e di Eugenio Bertolini, amministratore delegato di Iren Ambiente. Le conclusioni sono affidate al ministro Pichetto Fratin. Dopo gli interventi, moderati dalla caporedattrice della Stampa, Roberta Martini, verrà effettuata una visita allo stabilimento che rappresenterà il primo impianto italiano per la produzione di pallets attraverso la trasformazione di legno recuperato.