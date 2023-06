Cresce l'export nel Piemonte Orientale: i dati del vercellese

Nel corso del primo trimestre 2023 il valore delle esportazioni dell’area del Piemonte Orientale, costituita dalle quattro province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola, si attesta sopra i 3,1 miliardi di euro, registrando un aumento del +7,4% rispetto al corrispondente periodo 2022.

Il dato discende dalle dinamiche eterogenee delle diverse specializzazioni produttive: in particolare il tessile abbigliamento, che rappresenta ben il 26,5% dell’export totale del quadrante, mette a segno un aumento del +20,4% nel periodo gennaio-marzo.

Di riflesso la provincia di Biella, che in valori assoluti incide per il 17,4% sulle esportazioni di quadrante, evidenzia il dato più significativo, con un aumento pari al +14,6% rispetto allo scorso anno.

La provincia di Vercelli, che copre una quota del 24,8% dell’export dell’area, registra un aumento poco più contenuto, pari al +12,4%, influenzato dal calo del comparto farmaceutico-chimico-<wbr style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; "></wbr>medicinale che si protrae dallo scorso anno.

La provincia di Novara, che esprime il 50,7% del valore delle esportazioni del Piemonte Orientale, realizza una crescita piuttosto contenuta, corrispondente al +4,1%, frutto delle dinamiche positive, ma poco brillanti dei settori trainanti, come i macchinari, e dei cali dei comparti della chimica-plastica e della farmaceutica. Il Verbano Cusio Ossola è la sola provincia a registrare una lieve diminuzione percentuale, pari al -1% rispetto allo stesso periodo del 2022, a fronte di un peso sull’export del quadrante del 7%, con l’industria dei metalli in calo del -18,6%.

FOCUS VERCELLI

Nel complesso il dato è positivo (+12,4%), con il settore manifatturiero a coprire quasi in esclusiva la quota dell'export provinciale, segnando nel suo insieme un analogo aumento del +12,5% dei valori di vendite all'estero. Tra i settori di maggiore peso il tessile abbigliamento segna un deciso incremento, pari al +31%. In crescita, anche se decisamente contenuta, il secondo comparto provinciale, quello dei macchinari (+2,6%). Bene l’alimentare (+24,4%), in lieve risalita la chimica (+3,9%) mentre registra una forte contrazione il settore farmaceutico-chimico-medicale (-49,8%). Nel corso del primo trimestre 2023 il mercato UE ha un’incidenza sull’export leggermente superiore (50,9%), con un aumento del valore delle esportazioni del +12,9%. La novità del primo trimestre 2023 è la Francia, che si attesta quale primo mercato di sbocco, grazie ad un aumento delle vendite pari al +29%, seguita dalla Germania, che mette a segno un +15,5%. Positivi i valori dell’export verso gli Stati Uniti (+10,6%), che si confermano terzo mercato di riferimento, seguiti dalla Cina, Paese verso il quale le vendite risultano in diminuzione in termini di valore (-10,5%).