Furto nella sede di un'agenzia interinale: due arresti

Furto in un'agenzia di lavoro interinale, in via Fratelli Ponti, nella notte tra il 12 e il 13 giugno scorsi. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, allertati dalla segnalazione di un cittadino giunta tempestivamente alla Centrale Operativa, hanno constatato che il locale commerciale era a soqquadro e la porta forzata.

Perlustrata subito la zona, i militari hanno rilevato la presenza, a meno di 300 metri dal luogo del furto, di due vecchie conoscenze: A.A. di 42 anni e M.A. di 29 anni, entrambi pluripregiudicati di cittadinanza italiana, addosso ai quali sono stati rinvenuti tre portatili e altro materiale senza dubbio proveniente dall’esercizio derubato. Dichiarati in arresto in quanto gravemente indiziati di essere responsabili del furto, sono stati trattenuti nella sede della Compagnia dei Carabinieri di Vercelli fino al pomeriggio successivo quando il Gip del Tribunale di Vercelli, nel convalidare l’operato dei militari dell’Arma, ha imposto loro l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria in attesa della celebrazione del processo.

La refurtiva, del valore di oltre un migliaio di Euro, è stata restituita all’avente diritto.