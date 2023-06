Da Mondadori incontro con Letizia Gentile

Incontro con l'autore, giovedì 15 giugno, da Mondadori Bookstore. L'appuntamento è in programma alle 17,30 con Lorenza Gentile e il suo romanzo «Le cose che ci salvano»: l'incontro sarà anche il primo del Book Club organizzato dalla libreria insieme a Feltrinelli. La proposta ai partecipanti è di leggere un titolo che viene scelto tra quelli del catalogo della casa editrice e partecipare all'incontro in cui ci si confronta sul volume e si incontra l'autore. Il romanzo di Lorenza Gentile, ambientato a Milano, nel quartiere dei Navigli, dà voce alle angosce e alle speranze di una generazione alle prese con catastrofi di un mondo che non consente loro di costruirsi una vita serena.