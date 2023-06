Cresce il "Bosco dei nuovi nati"

“Il bosco dei nuovi nati” è stato inaugurato dall’amministrazione comunale lo scorso anno per accogliere istituzionalmente i nati del 2021. Allora furono 27 le piante messe a dimora a fronte di altrettanti nuovi nati; quest’anno sono state 3 in più, una piccola crescita che genera ottimismo, in controtendenza rispetto ai numeri nazionali. Lo scorso 11 giugno si è rinnovato il rito della piantumazione. Sono state numerose le famiglie a partecipare. Ognuna ha piantato con la propria pala una pianta di Liquidambur, vicino il nome del nuovo nato a cui è stata abbinata. A dare vita a questa iniziativa l’Assessore alla Gentilezza Davide Mosca, che ha anche la delega all’ambiente, nell’ambito della Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati a cui hanno aderito 165 Comuni accogliendo complessivamente 14.267 bambini nati nel 2022. A spiegare ai presenti l’iniziativa è stato l’Assessore Davide Mosca che ha evidenziato “questa è anche un’opportunità di socializzazione in quanto le famiglie possono conoscersi”, successivamente ha ricevuto i complimenti per l’impegno organizzativo dal Coordinatore del Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza Luca Nardi, intervenuto per l’occasione. Ad ogni famiglia è stato consegnato l’attestato di benvenuta/o a ricordo della giornata. Genitori, nonni e cittadini accorsi per festeggiare i nuovi nati sono stati entusiasti di partecipare a questo importante momento di comunità.