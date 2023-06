Esercito di Cuori: bicicletta in dono a tre bambini

«E' stato molto bello vedere che il nostro appello è stato raccolto da vercellesi ma anche da persone provenienti da tutto il territorio e persino da fuori provincia: tutti hanno voluto pedalare con noi per solidarietà», commentano Barbonaglia e Profumo.

Nel gruppo de "L'Esercito di Cuori" - che per inciso è stato premiato come il più numeroso tra quelli che hanno partecipato alla pedalata - c'era anche l'assessore ai Servizi sociali, Ketty Politi, il cui settore ha fatto da tramite per individuare i piccoli destinatari dei mezzi. Martedì mattina, da Christian Sport di corso Prestinari, è avvenuta la la consegna dei mezzi alla presenza anche di Venio Trebaldi, del Velo Club. Un bel momento di festa per i piccoli e un'occasione, per Samantha Profumo, di ricordare un caro amico che non c'è più.

«Oggi - ha detto commossa - ricorre il secondo anniversario dalla morte di Paolo Sala (giornalista sportivo de La Sesia, scomparso improvvisamente nel 2021 a 51 anni, ndr) e a lui era dedicata la "Vercelli che pedala" alla quale abbiamo partecipato domenica».