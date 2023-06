Gli investimenti e le partnership di Mastercard: sono essenziali per la scena fintech italiana?

In un mondo in continuo divenire, dove la velocità è tutto, qualsiasi aspetto della vita delle persone viene colpito da una nuova filosofia di vita. Oggi molte cose sono cambiate rispetto al passato e moltissime altre ci fanno sembrare pochi anni passati come ere lontane. È il frutto del progresso, dicono, e di una società in continua evoluzione e che non vuole fermarsi.

Ormai i concetti di velocità e semplificazione hanno colpito soprattutto i soldi e le monete. Oggi sembrerebbe impensabile vivere senza una carta di pagamento, sia essa di debito, ricaricabile o di credito. Pagamenti istantanei, estrema versatilità, sicurezza elevata e trasporto facilitato rendono le carte di pagamento il miglior modo per affrontare l’economia mondiale moderna.

Nate sul finire degli anni ‘60 le carte hanno iniziato a diffondersi sempre più, fino ad arrivare ai giorni nostri dove risultano essere quasi essenziali per le nostre vite e, senza troppi dubbi influenzeranno anche il futuro dei pagamenti . Quelle legate al circuito mastercard sono forse le più famose e diffuse in tutto il mondo. Oggi vogliamo parlarti dei vantaggi che la scena fintech italiana può ricavare dal legarsi a questo particolare circuito di pagamento.

Dalla spesa in negozio fino ai casinò online

Nel 1966 nasce Mastercard, una carta di pagamento pronta a conquistare i cuori, e i portafogli, della popolazione americana e mondiale. Negli anni precedenti erano nate già altre carte, come la Diner’s Club, sintomo che un nuovo metodo di pagamento era necessario.

Ma cos’è realmente Mastercard? Effettivamente dire che sia una carta di pagamento è sbagliato, in quanto queste carte ci vengono rilasciate da istituti bancari. La terminologia corretta è: circuito di pagamento. Ovvero il sistema che gestisce le transazioni tra la tua banca, il commerciante e la tua carta.

Noi clienti non abbiamo nessun contratto con Mastercard, come non ce l’abbiamo con Visa, PagoBancomat o American Express (i circuiti di pagamento tutt’ora più famosi), ma è la nostra banca a scegliere su quale circuito fare affidamento per poi rilasciare la propria carta di pagamento al pubblico.

Dunque, in soldoni, possiamo dire che il circuito di pagamento fa da garante per la transazione ed è sempre sinonimo di affidabilità. Oggi non è assolutamente un problema entrare in un negozio o giocare ai migliori casinò online con MasterCard , a differenza di anni fa. Era impossibile pagare con carte appartenenti a un circuito di pagamento diverso da quello accettato dal negoziante, e la nostra carta, che conteneva i nostri soldi o i nostri risparmi, risultava essere un semplice pezzo di plastica.

Per fortuna tutto questo è solamente un lontano ricordo grazie alla grandissima diffusione delle carte di pagamento e dei circuiti. Purtroppo il contante la fa ancora da padrone a causa di una mala gestione politica dell’utilizzo delle carte, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Il futuro della fintech italiana

Come abbiamo già ampiamente detto, oggi le carte di pagamento e i rispettivi circuiti sono diffusissimi. Il motivo? I vantaggi che danno al consumatore. Si entra in un negozio? Non importa se si hanno o meno i soldi nel proprio portafoglio, non serve più correre a prelevare, basterà utilizzare la propria carta.

C’è la necessità di andare a fare una visita medica? Non è più necessario portare con sé il denaro in contanti, eliminando così il rischio di perderli o di vederli sottratti da malintenzionati. Insomma da qualsiasi angolazione la si cerca di vedere le carte oggi hanno troppi vantaggi. Dunque sorge una domanda: possono questi vantaggi confluire nel mondo fintech italiano? Ma certo che si!

Diciamo che già l’ampliare l’utilizzo delle carte di pagamento genericamente può portare a notevoli benefici, soprattutto se parliamo del colosso di questo mondo, ovvero: Mastercard.

Si tratta soprattutto di un maggiore controllo e lotta all’evasione fiscale, grande problematica di diversi paesi come l’Italia stessa. Per non parlare della digitalizzazione di servizi che possono guadagnare velocità e sicurezza dall’utilizzo dei nuovi sistemi di sicurezza.

Proprio per questo motivo Mastercard ha deciso di affiancare il gruppo Sella acquistando una quota di minoranza di Fabrick, diventandone azionario . Stiamo parlando di una delle aziende più promettenti del panorama fintech italiano che si occupa di sviluppare e ampliare servizi digitali bancari e promuovere Open Finance a livello globale.

Un futuro roseo, anzi… arancione e rosso!

Un futuro arancione e rosso, come i colori simbolo di Mastercard, per Fabrick, ma soprattutto per l’ambiente fintech italiano. Questa Unione può dare il risalto internazionale che questa compagnia cerca, ma potrà anche ispirare tante altre aziende del settore. L’Italia sta cercando in tutti i modi di essere al passo coi tempi e di aiutare il più possibile le proprie aziende e cittadini, siamo convinti che il settore fintech potrà vedere giorni molto rosei.