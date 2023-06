Capsule di caffè Nespresso: perché sono così amate

p>Create ufficialmente nella seconda metà degli anni Ottanta, le capsule Nespresso hanno contribuito a rivoluzionare le abitudini di consumo di caffè, almeno in ambito casalingo. Da quando Nestlè per la prima volta propose sul mercato la linea di macchine a sistema Nespresso, il settore si è evoluto in maniera significativa, al punto che attualmente il caffè monodose è il più diffuso fra gli italiani. Sono numerosi i marchi che hanno cominciato a produrre capsule e cialde che fossero compatibili con il sistema Nespresso.

La novità di Nespresso

La novità più significativa apportata da Nespresso consisteva nella possibilità di assaporare un espresso a casa in tempi veloci e in maniera comoda: un espresso che, dal punto di vista della qualità e del gusto, non aveva niente da invidiare ai caffè del bar. Il caffè delle capsule Nespresso era ed è amato per la sua tipica crema color nocciola che si forma in superficie, e ha tutte le carte in regola per poter essere considerato il precursore di un modo innovativo di consumare una bevanda che per molti versi è un simbolo del nostro Paese. Il meccanismo di funzionamento per altro è molto semplice: una volta che la capsula è stata perforata, grazie all’iniezione di acqua da alta pressione è possibile estrarre il caffè in tazza. Non è mutata neppure la qualità del caffè che è presente all’interno delle capsule Nespresso.

Qualità e bontà

La materia prima viene scelta fra le piantagioni migliori del mondo e sottoposta a un processo di tostatura impeccabile. Un altro dei punti di forza delle capsule che vengono realizzate da Nespresso va individuato nella cura dei materiali di composizione: per esempio l’alluminio, che consente di sigillare la capsula in maniera ermetica. In questo modo l’aroma del caffè può essere conservato in maniera perfetta, e resta dunque intatto. Grazie alle caratteristiche dell’alluminio, il caffè può essere protetto da agenti esterni quali la luce, l’ossigeno, il calore e l’umidità: tutti elementi che rischierebbero di mettere a repentaglio le caratteristiche qualitative dell’aroma. Ovviamente, i gusti sono sempre soggettivi: così, vale la pena di provare anche le capsule Nespresso compatibili, da usare con le macchine a marchio Nespresso a uso domestico. E per risparmiare ci si può sempre affidare a un codice sconto Nespresso .

La linea di caffè Borbone

Le capsule Borbone sono con tutta probabilità le capsule compatibili Nespresso che offrono un gusto più intenso, in virtù della loro forte personalità. Stiamo parlando, in particolare, della linea Borbone Respresso, messa a punto per garantire la compatibilità con i dispositivi a marchio Nespresso a uso domestico. Si tratta di prodotti ideali per coloro che non riescono a resistere alla corposità e all’aroma del caffè napoletano. Caffè Borbone mette a disposizione ben cinque miscele, che si differenziano in base al colore della bustina in cui è presente la capsula. Il caffè di Miscela Nera è cremoso e denso, mentre quello di Miscela Blu è equilibrato e classico, in virtù della perfetta armonia tra la qualità robusta e quella arabica. C’è, poi, la Miscela Rossa, che con il suo sapore intenso e deciso sa regalare una scarica di energia. Ancora, vale la pena di provare il tipico caffè napoletano di Miscela Oro e l’espresso decaffeinato di Miscela Verde.

Capsule Nespresso compatibili: che cosa sono?

Le capsule compatibili sono ormai da alcuni anni una realtà diffusa sul mercato, messa a disposizione da parecchi marchi di prestigio. Si tratta di capsule che, per ciò che riguarda la forma e le dimensioni dell’involucro, sono in tutto e per tutto uguali alle capsule originali: la differenza sta, appunto, nella miscela di caffè che è presente all’interno. Le capsule compatibili quindi si distinguono da quelle del marchio proprietario della macchina unicamente per le miscele che vengono impiegate. Tutto quel che il consumatore deve fare è verificare la compatibilità dello standard delle capsule con la macchina; in caso di esito positivo, ci si può dedicare alla preparazione del caffè. È proprio ciò che avviene con le capsule compatibili di Caffè Borbone che abbiamo menzionato poco sopra, con un’azienda diversa da Nestlè che propone capsule che possono comunque essere usate senza problemi con una macchina Nespresso.