Lavori di ripristino in corso, dopo i cedimenti dell'asfalto segnalati in alcune zone della città a seguito delle piogge degli scorsi giorni.

Nella giornata di lunedì, il personale incaricato dal Comune è intervenuto in via Manara e corso Restano, al rione Isola. Nella settimana è previsto il ripristino del manto stradale anche in via Sabotino, altra zona dove è improvvisamente comparso un buco.