"La città ai cittadini": Olmo inaugura la sede elettorale

Concerto e giochi per i bambini per il lancio della campagna elettorale di Carlo Olmo. Dopo i videomessaggi trasmessi attraverso i social, l'ex avvocato inaugura la sede della sua lista "La città ai cittadini" presentando i primi candidati che lo affiancheranno nella sfida alla conquista di Palazzo di Città. "Il cambiamento è ora. Ora o mai più" è lo slogan che, da giorni, accompagna sui social il tam tam per il lancio della campagna elettorale che avrà come fulcro la sede di corso Libertà 32. E, per il taglio del nastro, la scelta è quella di una festa tra bolle di sapone giganti e musica con Giuseppe Garavana, Paolo Baltaro, Gabriele Franchino e poi la A-T-pic Ensemble.

Olmo arriva insieme ad alcuni dei suoi candidati: i primi a essersi resi disponibili per la lista sono Giorgio De Martini, Rosaria Sangiovanni, Andrea Bernini, Walter Ganzaroli, Claudio Zammarchi, Loana Garoglio, Mauro Pedrani, Corrado Franza, Serena Rubini, Federica Sassone, Chiara Lacchio, Chiara Ariena e Stefano Verona. De Martini introduce il candidato sindaco e Olmo anticipa alcuni dei temi che vorrà sviluppare in campagna elettorale. Città per i giovani, viva e colorata, sicurezza grazie al vigile di quartiere, voglia di migliorare che deve partire dallo spirito delle persone. Ha poi annunciato che, nella sede, è stata collocata l’urna per raccogliere i desiderata dei cittadini: reca la scritta “La città che vorrei!” e chiunque, anche in forma anonima, può dare il proprio suggerimento.

Come aveva già anticipato Olmo ha ribadito che, in caso di vittoria, l'85% della sua indennità di sindaco sarà destinato alle fasce deboli a un fondo bancario per i sovraindebitati che non riescono ad accedere al fondo «salva-suicidi.