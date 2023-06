«In via Santa Ugolina apre lo Spazio 5Stelle»

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 24 giugno alle 11 inaugura il punto di riferimento vercellese del Movimento 5 Stelle in via Santa Ugolina, 14 con la presenza delle rappresentanze istituzionali nazionali, regionali e provinciali. L’inaugurazione sarà occasione per incontrare tutta la cittadinanza e gli iscritti. Questo nuovo spazio M5S vuole essere un punto di riferimento sempre aperto a tutti i cittadini, iscritti e non, senza discriminazioni, per un confronto democratico e base per uno sviluppo territoriale volto al futuro.

«Sono molto orgoglioso di aver contribuito all’apertura del nuovo spazio in Vercelli. Non la chiamo “sede”, poiché di sede ce ne sempre solo una e la nostra è a Roma. Mi diverte pensare ad altri termini più giovani e freschi, come: casa 5 stelle o spazio 5 stelle. La cosa fondamentale, al di là della denominazione è che sia uno spazio di riferimento trasversale, le cui porte sono aperte a tutti, indiscriminatamente, nel quale si possano affrontare serenamente e trovare soluzione ai piccoli e grandi problemi sociopolitici territoriali, confrontandoci e dialogando con tutti coloro che lo desiderano; che unito alle piazze, diventi una soluzione per dialogare con la cittadinanza; lasciando ad altri la demagogia e giochi d’illusionismo», dice Daniele Cappa coordinatore provinciale. Che aggiunge: «Questa apertura rappresenta non solo la crescita del Movimento 5 Stelle su scala regionale e nazionale, ma anche soprattutto lo sviluppo su scala locale e provinciale e lo dimostrano le iscrizioni che giungono quotidianamente. La sfida sul territorio sarà quella di riunire la società civile sotto le cinque stelle, dando concretezza, tangibile serietà, competenza e spazio a tutte le classi sociali ed economiche; ascoltando attentamente le necessità anche delle nuove generazioni. E’ nostro impegno offrire risposte e soluzioni ai cittadini sulle vere emergenze territoriali, coinvolgendo i cittadini anche nelle questioni regionali e nazionali con incontri, banchetti, gazebo ed eventi; e questo spazio sarà per tutto il territorio il riferimento per i gruppi territoriali e una casa per tutti i vercellesi».