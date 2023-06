"Una settimana al Mac": campus tra archeologia e storia della città

Dopo un anno di pausa, torna , in doppia versione, il campus estivo "Una settimana al Mac" che, per il 2023, propone un appuntamento a giugno e uno all’inizio di settembre.

Le mattinate dedicate ad un pubblico dai 6 agli 11 anni si svolgeranno negli spazi del Museo Archeologico della Città di Vercelli. Durante questi appuntamenti si cercherà di fare un salto indietro nel tempo nella storia di Vercelli ma soprattutto cercheremo di vivere il museo con occhi diversi e da differenti punti di vista grazie all’aiuto di alcuni graditi ospiti. Dalle ore 9 alle 12.30 ogni mattina tratteremo di argomenti diversi attraverso laboratori, sperimentazioni, rievocazioni e giochi, senza dimenticare di fare merenda insieme!

Dal 12 al 16 giugno i Servizi Educativi del museo proporranno una Settimana Archeologica con numerose sperimentazioni che coinvolgeranno i ragazzi in prima persona. Eccole nel dettaglio: lunedì 12 "Conoscere!": per esplorare le sale espositive e conoscere meglio lo spazio nel quale ci muoveremo per tutta la settimana imparando a riconoscere gli oggetti e giocando con le storie che ci possono raccontare. Martedì 13 "Costruire!": chi erano i Libui, la popolazione celtica che abitava il territorio di Vercelli prima dell’arrivo dei romani? E come abitavano? Reperti e testimonianze del museo ci aiuteranno a ricostruire il modellino di un’antica capanna. Mercoledì 14 "Tingere!": guidati dall’archeologa Serena Scansetti sarà possibile sperimentare la tintura della lana come si faceva 2000 anni fa. Tra pentoloni, erbe e ortaggi si prepareranno tinture naturali per creare i propri fili colorati. Giovedì 15 "Intrecciare!": partendo dalla Sala 7 scopriremo le attività della tinctoria messa in luce dagli archeologi in via Derna a Vercelli e sperimenteremo alcune semplici tecniche di intreccio e tessitura. Venerdì 16 "Condire!": dopo una “caccia” tra le vetrine, i partecipanti compileranno un menù secondo le antiche ricette di Apicio scoprendo i gusti gastronomici dei vercellesi antichi e infine prepareranno un gustoso condimento da portarsi a casa.

L’ultima settimana di vacanza prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, dal 4 all’8 settembre, sarà invece dedicata a Una Settimana al MAC nella formula Back To School: le attività proposte grazie all’intervento di diversi professionisti permetteranno di “ripassare” alcune materie scolastiche prima del rientro tra i banchi. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al 3483272584 o scrivendo a didattica@museoleone.it. E’ possibile iscriversi alle singole mattinate oppure a tutta la settimana.