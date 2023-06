Parcheggi sul viale e in piazza Municipio, Corsaro replica a Forza Italia

L'eliminazione dei parcheggi sulla direttrice piazza Roma - piazza Paietta? Sarà a saldo zero, assicura il sindaco Andrea Corsaro: «Sono 94 i parcheggi che verranno tolti per far spazio alla ciclabile e 94 sono quelli che verranno creati in posizioni altrettanto vantaggiose», dice a margine della presentazione della stagione estiva dell'ex Enal.

L'ordine del giorno presentato da Giorgio Malinverni, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale - nel quale si chiede di rivedere il piano Kipar - resta al centro del dibattito a Palazzo di città.

«Sono più di due anni che il Comune lavora sui progetti di rigenerazione urbana e tutti i passaggi sono stati puntualmente presentati ai consiglieri comunali - dice il sindaco -. Il progetto è stato finanziato con 11 milioni di euro perché rispetta i criteri previsti del bando di rigenerazione urbana e ogni problema è stato affrontato cercando la soluzione migliore».

Sulle piste ciclabili sono state scartate sia la soluzione centro viale («avrebbe impedito la sistemazione dei dehors e una sicura fruizione da parte dei pedoni», spiega il sindaco) che l'ipotesi di creare due corsie sui diversi lati del controviale («non ci sarebbe stato sufficiente spazio»). Stesso tema per la questione parcheggi: «Ci sono norme del Codice della strada da rispettare in relazione agli spazi di manovra che non consentono di fare parcheggi a lisca di pesce - spiega Corsaro -. Dunque abbiamo optato per una soluzione diversa che non è quella prefigurata dall'ordine del giorno».

I 94 parcheggi del viale saranno recuperati con la creazione di due nuovi serbatoi da 28 posti (in corso Gastaldi, dove c'era il distributore di benzina) e 25 in piazza Paietta, all'inizio di corso San Martino. I rimanenti, destinati ad assorbire le esigenze della zona centrale del viale, saranno recuperati attraverso operazioni mirate nelle vie limitrofe: una revisione complessiva dei parcheggi e di "caccia al posto" che ha impegnato l'amministrazione per diversi mesi. «I posti - spiega Corsaro - saranno recuperati nella zona interna rispetto al viale, dunque saranno ancora più vicini al centro rispetto a quanto avviene adesso».

A Forza Italia, Corsaro replica assicurando che nessuno pretende che i vercellesi facciano chilometri per arrivare in corso Libertà. «Le grandi aree di sosta che stiamo realizzando in zona stazione rappresentano un ulteriore incremento nella disponibilità dei posti auto offerti da Vercelli», dice, rilevando, però come, in alcuni casi, la scelta del parcheggio sia più un problema di abitudine che di reale distanza da percorrere a piedi. «I posti auto riaperti sul fianco del Tribunale - fa notare il sindaco - sono sempre vuoti. E di certo non sono periferici rispetto all'asse via Gioberti, piazza D'Azeglio, piazza Cavoiur».

Interventi di compensazione sono previsti anche per piazzetta Alciati e piazza del Municipio, dove i posti auto sono 63: «50 di questi vengono recuperati in piazza Mazzini - spiega Corsaro - e altre soluzioni sono in fase di definizione».

Lunedì è previsto un incontro per riparlare della questione con tutti i consiglieri di maggioranza. Ma una cosa Corsaro chiarisce fin da subito: «Non prenderò mai in considerazione l'ipotesi di rinunciare a 11 milioni di euro di finanziamento per la città - dice - Non sarebbe un comportamento da buon amministratore, non farebbe il bene di Vercelli e dei vercellesi. Quest'amministrazione ha sempre avuto un occhio di riguardo per il mondo del commercio, un settore importante per l'economia cittadina, e questo progetto ci porterà ad avere una città più bella, più verde e più fruibile».