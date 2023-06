Diapsi alla Fattoria in Città: «Grazie a volontari, sponsor e sostenitori»

Riceviamo e pubblichiamo.

Come avviene ormai da diversi anni Diapsi Vercelli è stata fra i principali protagonisti della sezione che la Fattoria in Città di Ascom dedica al Volontariato.

Nella ormai consolidata location (parte destra del chiostro della basilica di Sant’Andrea) lo stand della pesca di beneficenza è stato gettonatissimo, del resto con un euro si vince sempre… Tanti sono tornati più volte!

Era anche presente un’esposizione di prodotti del laboratorio Brein che sono stati ammirati e anche acquistati.

Il grazie della nostra associazione va prima di tutto all’organizzazione di Ascom, che ci tiene sempre lo spazio necessario per ospitare ben 3.000 oggetti. Fondamentale come ogni anno è stata la generosità delle realtà commerciali e non che hanno donato e che ringrazio veramente di cuore: Tivioli, Via col vento, 30 Rosso, Zero Zero 7 Toys & Gadgets, Parafarmacia del Nord, Erda d'ca, Sambonet, L'Emiliano, Teresa Abbigliamento di Borgosesia, Vitamin Store, La fede d'oro, Rosso smeraldo, Ikebana, Riseria Re Carlo, Plastec, Donis, Bottega come una volta, Monfrone, Associazione Libriamoci, Carrefour Vercelli, Cartoleria Coppo, Il primato e tutti gli amici che hanno contribuito. Un grazie speciale a Federico Ranghino per le bellissime foto e un grazie a: Pro Loco Alice Castello, Pro Loco Borgo d'Ale, Festa dei Giovani di Cavaglià, APS Pro Loco Vettignè e Itaca Vercelli.

E naturalmente un grazie a tutte le persone che hanno voluto sostenerci partecipando alla pesca. Per noi la raccolta fondi alla “Fattoria in città” è una fonte significativa di sostegno per i tanti progetti che portiamo avanti.