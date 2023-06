“Amour Toujours”, la nuova stagione per gli amanti dell’opera lirica e della danza

PER I VERCELLESI AMANTI DELLA LIRICA e DELLA DANZA



Sono molti i vercellesi amanti dell’opera lirica e anche del balletto che seguono da anni le proposte dello storico e prestigioso teatro sabaudo e per quest’ultima stagione i motivi per assistervi sono tantissimi. Tra questi, la presenza del più giovane direttore d’orchestra che il Regio abbia mai avuto, Riccardo Bisatti, di origini novaresi ma conosciuto e apprezzato anche a Vercelli per aver collaborato con il Viotti Festival cittadino.

“AMOUR TOUJOURS” : 14 TITOLI, RARITÀ E ARTISTI DI FAMA

“Amour Toujours” rappresenta un nuovo inizio per il Regio, una stagione che vedrà il ritorno del M° Riccardo Muti e l’esibizione di Roberto Bolle, massima celebrità mondiale della danza. Ma soprattutto sarà un cartellone che celebra e omaggia nel migliore dei modi, con titoli di raro ascolto, il grande compositore Giacomo Puccini nell’anno del centenario dalla morte.

L’INAUGURAZIONE CON “LA JUIVE”, CAPOLAVORO DEL GRAND-OPERA FRANCESE

Partiamo dall’inaugurazione della stagione che si può definire veramente grandiosa, senza essere tacciati di eccesso di iperbole.

Il Sovrintendente del Regio, Mathieu Jouvin, e il suo direttore artistico, Cristiano Sandri, hanno recuperato uno dei titoli più importanti del teatro musicale francese, “La Juive” (L’Ebrea) di Jacques Fromental Halévy , un capolavoro che sublima i temi del grand-opéra , rappresentato a Torino l’ultima volta nel 1885 e di rarissima esecuzione. Per assistere a quest’opera i melomani sono disposti a fare chilometri in tutta Europa pur di vederla, per cui è prevedibile un grande afflusso di pubblico da ogni dove.

In scena dal 21 settembre al 3 ottobre, la direzione è affidata Daniel Oren con la regia di Stefano Poda, noto e apprezzato per i suoi allestimenti elegantissimi, onirici e metafisici.

IN SCENA METÀ DELLA PRODUZIONE PUCCINIANA

Iniziando da “Madama Butterfly” , che andrà in scena nei prossimi giorni ( 13-27 giugno)e inserita emblematicamente nel precedente cartellone, con la nuova stagione si potrà ascoltare addirittura ben metà della produzione operistica pucciniana, comprese alcune vere e proprie “chicche”.

Cominciamo con “Le villi” (19-26 aprile 2024) prima opera composta dal musicista toscano, a seguire ”La rondine”, (17-26 novembre) di raro ascolto e originariamente concepita come operetta; infine “Il Trittico” (21 giugno-4 luglio 2024) che il Regio propone come il compositore lo concepì: “un percorso unitario dall’oscurità verso la luce” , tre atti unici, “Il Tabarro”, “Suor Angelica” e “Gianni Schicchi”.

Le altre due opere, famosissime, non hanno bisogno di presentazione: basti dire “La Bohème” (21-29 ottobre) , rappresentata per la prima volta il 1° febbraio 1896 proprio al Regio, e “La fanciulla del West” (22 marzo-2 aprile 2024) che andrà in scena con un allestimento tutto nuovo che rende omaggio al genere western di cui Puccini fu il vero pioniere nel rappresentarne le scene su un palcoscenico.

IL RITORNO DEL MAESTRO MUTI

Riccardo Muti: il trascinatore per eccellenza, fra i più celebri direttori del mondo, magnetico, affascinante e conteso da tutti i teatri più prestigiosi, torna al Regio con “Un ballo in maschera” di Giuseppe Verdi (21 febbraio-3 marzo 2024).

NATHALIE STUTZMANN DIRIGERÀ WAGNER

Sarà diretto da una donna (e che donna!) “Der fliegende Holländer” (L’Olandese volante) dal 17 al 26 maggio 2024, e segna il ritorno in cartellone di un titolo fra i più amati di Richard Wagner. Contralto e direttore d’orchestra, la Stutzmann si sta imponendo sempre più in ambito wagneriano, e dirigerà l’Orchestra del Regio anche nella stagione concertistica.





DONIZETTI E IL “DON PASQUALE”

Il capolavoro buffo di Gaetano Donizetti sarà portato in scena nello storico allestimento di Ugo Gregoretti dal 25 gennaio al 1 febbraio 2024. Opera buffa con retrogusto amaro che aprirà la via al “Falstaff” verdiano.

GLI ARTISTI DEL REGIO ENSEMBLE IN CARTELLONE

Riccardo Bisatti “artista in residence” nel Regio Ensemble, impegnato nella stagione estiva che si terrà nella splendida Corte d’Onore di Palazzo Reale con la direzione di ben tre programmi sinfonici, è stato inserito per la seconda volta nella stagione ufficiale concertistica e operistica. Dopo la felice esperienza di “Powder Her Face” di Thomas Adès, ritorna al Piccolo Regio Puccini a dirigere questa volta “Un mari à la porte” di Jacques Offenbach (6-14 ottobre) ,in prima esecuzione a Torino.

Sempre al Piccolo Regio Puccini dal 7 all’11 aprile 2024 gli artisti del Regio Ensemble diretti da Alessandro Palumbo porteranno in scena “The Tender Land” di Aaron Copland con la regia di Paolo Vettori.

BOLLE SUPERSTAR E UN DICEMBRE DI GRANDI BALLETTI

Roberto Bolle inaugurerà il 2024 con la magia della grande danza. Attesissimo, dal 4 al 7 gennaio sarà sul palcoscenico del Regio nell’ormai celeberrimo “Bolle and Friends” a sublimare il mese di dicembre che vedrà due grandi produzioni: “La Bella Addormentata” di Tchaikovsky (7-17 dicembre) nell’interpretazione dei Solisti e del Corpo di ballo del Teatro Nazionale di Praga il “Don Chisciotte” di Ludwig Minkus (22-31 dicembre) con il Balletto dell’Opera di Kiev.