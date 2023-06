Rugby per tutte: Isc Cavour al torneo regionale - FOTO

Nell’ambito delle attività inserite nei progetti Educazione Sportiva e A Scuola di Sport e Salute si è concluso, con l’uscita del 29 maggio, Il progetto Rugby per Tutte. La struttura del VII Rugby Torino era la sede dell’evento.

La fase Regionale, promossa dal Comitato Regionale Rugby Piemonte per conto della Federazione Italiana Rugby, era rivolta agli Istituti aderenti al Progetto e organizzatori della fase interna.

Le nostre allieve coinvolte si sono pertanto confrontate con la squadra del Liceo Statale Edmondo De Amicis di Cuneo – Cuneo Pedona Rugby e la squadra del Liceo Classico Statale Porporato di Pinerolo – Volvera Rugby. Le formazioni sono state organizzate in un girone all’italiana, disputando partite avvincenti che hanno visto la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le ragazze.

La squadra del nostro Istituto era composta dalla capitana Tadili Imane, Ariagno Francesca, Daiu Melisa, Gamra Maroua, Modena Angelica, Bahnane Nawel, Rota Annamaria Nogaye Fall, Omaima Samaa. Al termine degli incontri tutte sono state premiate con un gadget personale, sacchetta sportiva contenente una borraccia termica e un quaderno, la coppa e la consegna di buoni acquisto materiale sportivo da Decathlon. Il nostro Istituto, in particolare, ha ricevuto due buoni da 250 euro ciascuno per avere aderito al Progetto e per avere organizzato il torneo interno e un ulteriore buono del valore di 200 euro per avere ottenuto il terzo posto in classifica.

La mattinata si è poi conclusa con il classico “terzo tempo” durante il quale è stato offerto un gustoso piatto di pasta al pomodoro alla Club House.

La partecipazione al Progetto nella sua interezza ha sicuramente trasmesso, e insegnato agli allievi coinvolti, determinazione, gioco di squadra, senso di responsabilità, impegno e amicizia, ma anche lealtà, generosità, altruismo e rispetto: valori di vita che, superato il pregiudizio di considerarlo uno sport violento, il Rugby può trasmettere a chiunque lo pratica.

Ringraziamo l’istruttore Stefano Formaggio che ha seguito nella preparazione le nostre allieve con pazienza professionalità e proposte inclusive e il Club Rugby Pro Vercelli per l’attività progettuale sicuramente da ripetere.