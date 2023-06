Consigli di stile di vita per rallentare l’invecchiamento

L’invecchiamento non si può fermare. Quello che si può fare è indubbiamente rallentarne la progressione. In che modo? Attraverso alcuni accorgimenti legali allo stile di vita. Scopriamone qualcuno nelle prossime righe.

L’importanza dell’alimentazione

L’alimentazione finalizzata a controllare l’invecchiamento dovrebbe essere caratterizzata dall’apporto di cibi ricchi antiossidanti. Almeno tre volte alla settimana, è bene assumere pesce azzurro, contraddistinto dalla presenza di un’importante quantità di grassi omega 3.

Essenziale è anche consumare frutta almeno tre volte al giorno. La vitamina C, oltre a essere un elisir prezioso per l’efficienza del sistema immunitario, aiuta a contrastare l’attività dei radicali liberi.

In caso di carenze, frequenti data anche la frenesia che contraddistingue la quotidianità odierna, si può valutare l’assunzione di integratori. Quello che conta è evitare il fai da te - i supplementi, anche se non sono farmaci, vanno assunti dopo aver chiesto il parere del proprio medico curante - e scegliere solo canali di acquisto sicuri (le farmacie online regolarmente autorizzate come Farmaflorence.com sono un ottimo punto di riferimento per conciliare questo aspetto con il risparmio).

La medicina estetica

La medicina estetica è cambiata molto negli ultimi anni. Se, fino a qualche decennio fa, chiamarla in causa voleva dire farsi venire in mente volti stravolti completamente, oggi le cose sono molto diverse.

Grazie all’utilizzo di prodotti biocompatibili e riassorbibili, infatti, è possibile accompagnare il tempo che passa in maniera gentile e rispettosa dell’unicità di ogni viso.

Dal peeling, che permette, attraverso l’utilizzo di sostanze chimiche, di esfoliare l’epidermide ristabilendo il turnover cellulare della pelle, fino alla biorivitalizzazione e agli altri trattamenti con l’acido ialuronico, zucchero naturalmente presente nel corpo umano e in grado, oltre che di idratare i tessuti, di incentivare la sintesi del collagene, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

La riduzione dello stress

Lo stress è una condizione psicofisica oggi purtroppo molto diffusa. C’è chi la ritiene, a ragione, il male del secolo. Secondo diverse teorie scientifiche, avrebbe un ruolo chiave nell’accelerazione dei processi di invecchiamento. In questo caso, è necessario citare il ruolo dei telomeri, delle porzioni di DNA molto piccole che si possono trovare all’estremità dei cromosomi. Il loro compito è molto importante: proteggono i cromosomi durante la divisione cellulare.

Ogni volta che quest’ultima si concretizza, il telomero va incontro a un accorciamento. Ad un certo punto, diviene talmente corto che la divisione cellulare diventa, di fatto, impossibile. Per fortuna interviene un enzima specifico, ossia la telomerasi. Grazie alla sua azione, il telomero si riallunga e risulta, di fatto, posticipata la morte della cellula.

Come si può correlare lo stress al quadro appena descritto? Diversi studi svolti negli ultimi anni hanno dimostrato che, a una condizione di stress cronico, corrispondono dei telomeri più corti.

Il risultato? Una tendenza, da parte delle cellule, ad andare incontro precocemente a invecchiamento e morte.

L’importanza dell’attività fisica

L’attività fisica ha un ruolo indubbiamente rilevante ai fini del rallentamento e dell’accompagnamento dei processi di invecchiamento. Non è un caso che l’OMS raccomandi agli over 65 di dedicarsi, a cadenza settimanale, ad almeno 150 minuti di attività fisica di tipo aerobico.

Anche in questo caso, quando si parla dei meccanismi che coinvolgono il corpo è necessario chiamare in causa i telomeri. In un celebre studio pilota condotto da un team attivo presso l’Università della California di San Francisco, è stata notata un’associazione tra lo svolgimento di attività fisica per 30 minuti al giorno 6 volte alla settimana e un allungamento dei telomeri.

La buona notizia? Anche allenarsi tre volte a settimana aiuta tanto a rallentare i processi di invecchiamento. L’attività aerobica già citata è un riferimento utile per tutti. Dalla camminata fino alla bicicletta, sono diverse le tipologie di workout che possono essere chiamate in causa per rendere il movimento alleato anti età.