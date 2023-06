Caso San Germano: chieste pene per oltre 11 anni nella prima tranche del processo

Sei richieste di condanna, con pene complessive per undici anni e mezzo, e una di assoluzione. Arriva in aula la prima tranche del processo sul presunto giro di irregolarità nella gestione degli aiuti covid da parte del Comune di San Germano e su un secondo filone di indagine collegato all'abbattimento di una chiesetta tutelata e all'acquisto, che secondo la Procura presenterebbe vizi di legalità, di uno stock di mascherine durante la prima fase della pandemia.

Giovedì, davanti alla giudice Cristina Barillari, si è celebrato il processo per le sette persone che avevano chiesto il rito abbreviato. Tra loro anche l'attuale vicesindaco del paese, Maurizio Bosco per il quale la pubblico ministero Mariagiovanna Compare ha fatto la richiesta di condanna più elevata: 2 anni e 8 mesi. Pene variabili tra un anno e tre mesi e 2 anni sono state chieste per le cinque persone finite a processo con l'accusa di peculato per aver usufruito dei pacchi alimentari al posto di altri concittadini che si sarebbero trovati in situazioni di maggior bisogno. Richiesta di assoluzione, invece, per uno dei destinatari dei pacchi cibo: una richiesta che la pm aveva fatto anche in sede di udienza preliminare. Nei confronti di tutti gli imputati, inoltre, è stata chiesta l'assoluzione per l'accusa di estorsione, inizialmente contestata.

Bosco, che in quel periodo era impegnato nell'amministrazione al fianco della ex sindaca Michela Rosetta, costretta a dimettersi dopo essere finita ai domiciliari, era coinvolto solo nel secondo filone dell'indagine, relativo all'abbattimento dell'ex chiesa di Loreto, bene tutelato dalla Sovrintendenza, e, inoltre, gli veniva contestato il voto favorevole a una delibera relativa all'acquisto di un lotto di mascherine.

Tre le parti civili tra le quali il Comune di San Germano e una cittadina extracomunitaria che si riteneva ingiustamente estromessa dai pacchi aiuti. A fine mese è prevista la discussione dei difensori degli imputati, poi la prevedibile pausa per le repliche, prima della camera di consiglio e della sentenza.

Intanto è in procinto di partire anche la seconda parte del processo, quello con rito ordinario, che vedrà comparire davanti al collegio l'ex sindaca Rosetta.