Viale Rimembranza: riaperte 12 caditoie per evitare nuovi allagamenti

Settimana di lavori, in viale della Rimembranza, per venire a capo del problema degli allagamenti che si sono verificati domenica, dopo il violento temporale che si è abbattuto nella mattina in cui era previsto il Barlafus.

Il mercatino del piccolo antiquariato e del collezionismo organizzato da Confesercenti si è da poco spostato in viale Rimembranza, dal momento che in viale Garibaldi stanno per partire i lavori di riqualificazione del piano Kipar e, domenica, per la prima volta, gli espositori si erano visti costretti a sistemazioni di fortuna per far fronte all'allagamento della sede pedonale.

Un problema che poi si è trascinato per alcuni giorni: dopo un primo sopralluogo con l'assessore Mimmo Sabatino, il personale del Comune aveva individuato alcune caditoie coperte negli anni scorsi e mai più ripristinate: le prime tre sono state riaperte subito nella zona più critica, tra piazza Solferino e via Massaua, consentendo di far defluire rapidamente l'acqua stagnante.

Venerdì sono stati portati a termine degli ultimi lavori: «Complessivamente - spiega l'assessore Sabatino - sono stati riaperti 12 punti di raccolta dell'acqua piovana che risultavano essere stati coperti. Ora speriamo che il problema degli allagamenti possa essere definitivamente superato».

Anche Confesercenti, che si era giustamente preoccupata per il destino del Barlafus, si dice fiduciosa che la questione allagamenti possa essere considerata un affare archiviato.