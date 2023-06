Nuove fioriere in via Foà e lastre in luserna per i marciapiedi di piazza Paietta

Due interventi sull'arredo urbano in centro, nella giornata di venerdì.

«In via Foà - spiega il sindaco Andrea Corsaro - abbiamo posizionato cinque nuove fioriere alte che vanno ad abbellire una strada molto suggestiva del centro città, già vitale per la presenza di negozi e locali e che vorremmo rendere sempre più attrattiva per i vercellesi».

Le fioriere sono state sistemate subito dopo la chiesa di San Giuliano, all'incrocio con via Santa Ugolina, via Morosone, via Casteluovo delle Lanze e, sul fronte opposto, nel piccolo largo dopo la Sinagoga e vanno idealmente a collegarsi con quelle curate già da anni dai commercianti all'incrocio con via Gioberti.

Sopralluogo dell'amministrazione comunale anche nel cantiere per il rifacimento dei marciapiedi in piazza Paietta dove gran parte delle vecchie coperture sono già state rimosse. I tecnici e il sindaco hanno definito le nuove pavimentazioni che verranno posizionate a margine nella piazza al posto delle vecchie piastrelle in pietra danneggiate dal tempo e dall'usura: «I marciapiedi saranno rifatti in luserna antica», spiega Corsaro. Un intervento che, nel tratto di piazza Paietta, era particolarmente atteso e che, successivamente, sarà esteso anche all'altro lato dell'area.