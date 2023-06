Stagione del Quartetto, suona l'Orchestra Sinfonica del Cantelli

Giovedì 8 giugno, alle 21, per la Stagione 2023 della Società del Quartetto, il Teatro Civico di Vercelli ospita il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Cantelli di Novara diretta dal Maestro Nicola Paszkowski. Il programma prevede musiche di Nino Rota con il Divertimento Concertante per contrabbasso e orchestra, solista Fabrizio Buzzi, e di Johannes Brahms con la monumentale Prima Sinfonia in do minore.

Con questo grande concerto sinfonico in cui sono protagonisti gli studenti dei corsi orchestrali del Conservatorio Cantelli si apre il ciclo di appuntamenti realizzati in collaborazione con il Conservatorio di Novara che hanno il fine di valorizzare i giovani emergenti, espressione della più alta formazione in ambito musicale nel territorio.

Gli altri concerti sono previsti per il 16 giugno, Seminario Arcivescovile di Vercelli, ore 21,00 con il Coro da Camera diretto da Giulio Monaco; il 7 di luglio al Museo Borgogna con il soprano Maria Grazia Aschei e la pianista Yirui Weng con musiche di Gioacchino Rossini; il 14 luglio al Museo Borgogna, ore 21, con il duo pianistico di Giulia Ventura e Ludovica De Bernardo; il 21 luglio, Museo Borgogna, con gli otto Celli, un ensemble di giovani violoncellisti con un entusiasmante programma che spazia dal barocco al tango, e in conclusione, il 24 novembre, Seminario Arcivescovile, Les Folies Ensemble, un ensemble di musica barocca per un programma tutto Bach.

Il Divertimento Concertante, scritto nel 1971 da Nino Rota per il virtuoso contrabbassista Franco Petracchi rappresenta una delle principali composizioni del repertorio per il contrabbasso; più che un Divertimento, è un vero e proprio Concerto articolato in quattro movimenti. Il Divertimento ha origine dalla richiesta di un brano per contrabbasso e pianoforte fatta da Petracchi quando entrambi lavoravano al Conservatorio di Bari.

La Prima sinfonia di Johannes Brahms, abbozzata già intorno al 1855, vide la prima esecuzione il 4 novembre 1876 a Karlsruhe. Capolavoro ostico, difficile, non del tutto amabile per ammissione dell’autore, la Sinfonia si riallaccia direttamente a Beethoven, come notarono senza esitazioni il critico Eduard Hanslick (già nel 1876) e il celebre direttore Hans von Bülow, salutandola come la «Decima», ideale continuazione del catalogo beethoveniano.

I biglietti, al costo di 8 e 5 euro per il concerto dell’Orchestra e di 5 euro per tutti i restanti, sono disponibili presso la Società del Quartetto, via Monte di Pietà 39 a Vercelli, ore 16,00-18,00 oppure si possono prenotare telefonicamente al n. 0161 255575 o con email: biglietti@quartettovercelli.it.