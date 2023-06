“L’acqua è un bene prezioso”: le premiazioni

Martedì 6 giugno, nel cortile dell’Istituto Sacro Cuore di Vercelli, si è svolta la premiazione del concorso “L’acqua è un bene prezioso” indetto dall’Inner Wheel Santhià-Crescentino con la collaborazione del Comune di Vercelli e destinato agli alunni delle scuole Secondarie di I grado della città. Al concorso, per il quale i ragazzi dovevano realizzare elaborati con ogni tecnica e metodologia da loro preferita rispondendo a sfide come il risparmio dell’acqua, l’equa distribuzione delle risorse idriche e la riduzione dell’inquinamento delle acque, hanno partecipato oltre duecento alunni divisi in nove classi delle Scuole Verga, Pertini e Ferrari. Alla premiazione, però, oltre alle scuole vercellesi era presente anche il Gruppo Noi della Scuola Secondaria di Santhià, un gruppo interclasse di ragazzi che svolgono un progetto di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. La premiazione pensata dalle socie dell’Inner Wheel e dalla presidente Anna Landriani è consistita in una bella sorpresa per tutti i partecipanti: lo spettacolo del Mago Tiziano Magic Show! Gli oltre duecento ragazzi presenti, appartenenti ai tre anni di corso della scuola media, hanno così trascorso in allegria la mattinata, osservando i mirabolanti trucchi del prestidigitatore e partecipando con entusiasmo a molti dei numeri con cui il mago li ha sapientemente intrattenuti. Durante lo show sono state anche decretate le classi ed i ragazzi vincitori del concorso: per le prime sono state premiate ad ex-aequo la 1G della Verga e la 1 A della Pertini, per le seconde la 2C della Verga e per le terze la 3 C della Ferrari. Le classi vincitrici hanno ricevuto un bel diploma di merito ed un buono per un gelato per ciascun ragazzo. Premi speciali sono stati poi conferiti a Denise Samoila, Arianna Favaro, Carolina Chiodelli, Sonia Florio e Cecilia Totaro della 1A della Verga per il miglior cartellone e ad Andrea Dong della 1B della Verga per il miglior disegno, che è stato definito dalla giuria ”quasi un possibile logo” dell’intera manifestazione.