Colpita da meningite durante il viaggio in Giappone, muore a 53 anni

Ha contratto una meningite fulminante mentre era in Giappone e, nonostante il precipitoso rientro in Italia con un volo di stato, non c'è stato nulla da fare per Patrizia Rinoldi, varallese di 53 anni. La donna è spirata all'ospedale di Vercelli, dove era stata ricoverata dopo l'atterraggio a Caselle del volo che ha riportato in patria la donna e i familiari accordi in Giappone dopo le prime, preoccupanti notizie.

Il trasporto è stato organizzato attraverso l’intervento dell’Ambasciata Italiana in Giappone, la Farnesina e la Presidenza del Consiglio Regionale è l'Azienda Zero, intervenuta con un team medico e infermieristico d'emergenza per garantire la massima assistenza nel corso del viaggio.

Da Caselle un'ambulanza ha poi trasferito la donna al Sant'Andrea di Vercelli dove, purtroppo, è spirata.

Nella sua città Rinoldi era molto conosciuta: era tra i titolari della Conad e presenza attiva nella vita varallese.

La donna era arrivata a Tokio intorno a metà maggio e, qualche giorno, dopo, aveva accusato un serio malore. In ospedale le era stata diagnosticata una forma di meningite che, purtroppo, si è rivelata fatale.