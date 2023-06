Forza Italia: «Piano Kipar da rivedere: no all'eliminazione dei parcheggi in viale Garibaldi e piazza del Municipio»

Forza Italia Vercelli si schiera contro l'eliminazione dei parcheggi da viale Garibaldi e piazza del Municipio, prevista nel piano Kipar di rigenerazione urbana. E sulla riqualificazione del viale si apre un imprevisto fronte critico all'interno della maggioranza.

«Forza Italia chiede all’Amministrazione di rivalutare i progetti dell’architetto Kipar, salvaguardando i parcheggi di viale Garibaldi e di piazza Municipio che, secondo i disegni, andrebbero invece eliminati», si legge in una nota stampa.

Firmato dal capogruppo Giorgio Malinverni, l'ordine del giorno chiede a sindaco e giunta di rivedere il progetto collocando la pista ciclabile al centro del viale e di lasciare almeno il 50% dei parcheggi in piazza del Municipio. «Riteniamo che l’eliminazione di circa 200 preziosismi parcheggi, tra viale Garibaldi, piazza Municipio e piazzetta Alciati, potrebbe arrecare pregiudizio al commercio cittadino, disagi per gli abitanti e per tutti coloro che devono recarsi in città per svariate necessità - si legge nella nota -. La città ha bisogno di mantenersi viva, e sicuramente lo sarà ancor di più quando saranno terminati i lavori di riqualificazione previsti dall’Amministrazione, parallelamente però alla salvaguardia dei parcheggi a servizio del centro città».

Un documento che giunge forse un po' a sorpresa sul tavolo del sindaco Andrea Corsaro, anche perché Malinverni nel corso di passate discussioni sul tema dei parcheggi non aveva mai assunto posizioni particolarmente critiche nei confronti dell'operato della giunta. E, nel corso della commissione Lavori pubblici dedicata proprio al tema della riqualificazione di viale Garibaldi, il consigliere di Forza Italia Jose Saggia aveva invitato i vercellesi a non aver paura di un cambiamento che sarebbe stato foriero di benefici ambientali.

Lunedì, proprio sui progetti legati al centro storico è in programma una riunione di maggioranza. «Abbiamo preso in esame tutte le opzioni possibili - commenta il sindaco -: una parte dei parcheggi saranno recuperati in piazza Paietta; la parte a nord verrà assorbita dai posti che si creeranno nell'area dell'ex distributore di benzina e stiamo chiudendo anche per un'area a centro viale che rappresenterà un ulteriore spazio. Non saranno persi posti auto e, in prospettiva, avremo anche la possibilità di averne di più».

A Forza Italia il sindaco assicura «un impegno quotidiano per ascoltare le preoccupazioni dei cittadini, vagliare i problemi e trovare soluzioni. Tutti vogliamo il meglio per Vercelli: si stanno chiudendo accordi importanti e ci sono da rispettare le tempistiche richieste dal Pnrr. Questo progetto trasformerà una parte del centro andando nella direzione di una città più verde e consentirà di riqualificare il viale. I vercellesi sapranno apprezzare il lavoro così come hanno fatto con altri interventi importanti del passato. Io cito sempre l'esempio di piazza Cavour: quando venne pedonalizzata ci furono polemiche e dibattiti infuocati. Oggi chi mai vorrebbe rivedere il salotto buono della città trasformato in un parcheggio?».