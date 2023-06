Perché rivolgersi all'astrologia online?

Chi non ha mai dato un'occhiata al suo oroscopo? Che tu ci creda o no, leggere è spesso divertente. L'astrologia interessa tutti a giudicare dal numero di riviste, siti internet o media che ne parlano. Negli ultimi anni, più che mai, il linguaggio degli astri si è rivelato un business fiorente. Da secoli, in paesi non occidentali come l'India e la Cina, l'astrologia svolge un ruolo importante nel modo in cui le persone pensano al loro posto nel mondo.

Tuttavia, ha recentemente guadagnato popolarità in Occidente, poiché le persone si rivolgono sempre più ai consigli delle stelle tramite account sui social media. Che si tratti di applicazioni di oroscopo quotidiano, meme, astrologi influenti o articoli su come vestirsi o prendersi cura di se stessi in base al proprio segno astrologico, l'astrologia è entrata nella corrente dominante, permeando quasi tutte le sfaccettature della cultura popolare.

L'astrologia nell'era dei social

L' astrologia in linea può essere intesa come lo studio degli oggetti celesti e dei loro movimenti. È usata come mezzo di divinazione delle informazioni sugli affari umani e sugli eventi mondiali. Ci aiuta a ricostruire modelli storici per spiegare gli eventi globali che ci circondano oggi. I social media rendono l'astrologia più accessibile e la aprono a un pubblico più giovane. Gli account meme popolari offrono una panoramica del comportamento umano, attraverso contenuti spirituali, giocando sugli stereotipi dei segni e affrontando temi rilevanti come gli incontri, equilibrio tra vita professionale e privata e sbalzi d'umore. Oggi ci sono una moltitudine di applicazioni di astrologia in linea che portano oroscopi personalizzati e letture dal vivo sul palmo della mano. L'astrologia è un sistema complesso, basato sulla matematica, ma soprattutto, è una storia su di te.

Alla ricerca di un potere superiore

L'astrologia ha fatto molta strada dal 1930, anno in cui la prima colonna di oroscopo apparve nel Sunday Express britannico. L'accresciuto interesse per l'astrologia si verifica in un'epoca di instabilità sociale più intensa. In tali periodi, è nella natura umana di rivolgersi a un potere superiore per ottenere aiuto. Ma con la crescente apatia religiosa che crea un vuoto in Occidente, i giovani sono sempre più alla ricerca di sistemi di credenze alternativi. L'accresciuto interesse per l'astrologia, i tarocchi o la numerologia spesso coincide con periodi difficili.

L'astrologia come nuova terapia?

E se l'astrologia avesse più da portarci che le sue previsioni? Scoprire parti sconosciute della nostra personalità grazie al tema astrale, imboccare finalmente la strada giusta, queste sono le promesse di questa disciplina che diventa alleato dello sviluppo personale. Siamo milioni a consultare l'astrologia. Se la speranza di giorni migliori guida i nostri passi in questi studi, sempre più astrologi offrono consulenze di un nuovo tipo. Certo, ci informano sul tempo astrale del nostro prossimo anno, sui grandi transiti planetari capaci di muovere le linee della nostra esistenza o di bloccarle. Ma ora sono in molti a proporre qualcos'altro: insegnarci a vivere meglio.

Domare le nostre paure, trasformare la nostra relazione con gli altri quando è fonte di delusioni o di sofferenza, scoprire questi paradossi interiori che ci frenano. Come? Usando il nostro tema astrale. Se il segno solare governa le nostre prime reazioni agli eventi della vita, il tema è un mosaico composto da dieci pianeti e altrettante influenze, a seconda di dove si trovavano in cielo al momento della nostra nascita. Per lungo tempo l'astrologia ha sofferto di una cattiva reputazione attribuita, tra l'altro, all'immaginario mistico al quale era associata. Oggi torna con forza e viene utilizzata anche come parte dello sviluppo personale.